نتائج أولية حول نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني قد تهمك

ينتظر آلاف الطلاب وأولياء الأمور في أنحاء الجمهورية، ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني، بفارغ الصبر بعد انتهاء الامتحانات التي امتدت من 19 مايو ولغاية 1 يوليو، للتعرف على النتيجة بعد تطبيق النظام الجديد لامتحانات التابلت، ووفقًا لمصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من المقرر عقد مؤتمر صحفي عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بنتيجة تصحيح امتحان الصف الأول الثانوي في جميع المواد، ومن المتوقع الإعلان عن نتيجة أولى ثانوي للفصل الدراسي الثاني خلال أيام قليلة حيث شارفت لجان التصحيح على الانتهاء من مهامها التي تجري على قدم وساق.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

معلومات تهمك حول نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019

تشير النتائج الأولية المتعلقة بنتيجة امتحانات الترم الثاني للصف الأول الثانوي لهذا العام، وبعد تطبيق النظام الجديد لأول مرة في مصر إلى عدة معلومات قد تثير اهتمام الطلاب وأولياء الأمور وتتمثل بما يلي:

نتائج امتخانات الصف الأول الثانوي 2019 بمستوى الجيدة.

التصحيح الألكتروني لامتحانات طلاب الصف الأول الثانوي تشير النتائج الأولية فيها، إلى استيعاب الطلاب للنظام الجديد.

تجري عملية التصحيح للامتحانات على مستوى جميع المحافظات في 256 مركز يعمل فيها المكلفون ليل نهار لإنجاز تصحيح نحو 150 مليون سؤال.

تم وضع أي مشكلة حدثت مع الطلاب أثناء اختابر أي مادة بعين الاعتبار تحقيقًا لمصلحة الطالب.

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الاستعلام عن نتيجة الترم الثاني للصف الأول الثانوي جميع المحافظات

يجدر التنويه إلى أن نتائج امتحانات الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018/2019 لن تكون متاحة إلكترونيًا كما في السنوات السابقة عبر موقع البوابة التعليمية لكل محافظة، وذلك بعد قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العام

الماضي باعتبار الصف الأول الثانوي من صفوف النقل، وبالتالي معرفة النتيجة سوف يكون فور ظهورها من خلال المدارس فقط، ما لم يصدر عن وزارة التربية والتعليم قرار جديد بخلاف ذلك هذا العام، وقد استثنيت من ذلك محافظة القاهرة في العام الماضي وهذا العام حيث يمكن الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا.

خطوات ورابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 محافظة القاهرة

يمكن لطلاب وطالبات أولى ثانوي في محافظة القاهرة والإدارات التعليمية التابعة لها الاستعلام ومعرفة نتيجتهم للترم الثاني 2019 فور الأعلان عن ظهورها عبر موقع نتائج التعليم الأساسي التابع لمحافظة القاهرة وفق الخطوات الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي .

. إدخال الرقم القومي.

اختيار المرحلة الدراسية.

اختيار العام الدراسي.

اختيار الصف الدراسي.

اختيار الفصل الدراسي.

الضغط على عرض النتيجة.

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