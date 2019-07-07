نتائج إثبات المستوى دورة 2019 عبر رابط الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد onefd

يعلن موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، نتائج إثبات المستوى دورة 2019 برقم التسجيل وتاريخ الميلاد، وسيتم فتح استظهار نتائج المراسلة 2019 أو شهادة امتحان المستوى خلال الساعات القادمة من تاريخ الإثنين 8 جوليه 2019، والتي ستعلن تفاصيلها من خلال موقع وزارة التربية الوطنية الجزائرية، خلال الفترة الحالية والتي تتوالى فيها ظهور نتائج طلاب الجزائر لجميع الولايات، وسنتعرف على كيفية استخراج معدلات الطلاب واستخراج كشف النقاط من موقع الديوان الوطني onefd .

الإعلان عن موعد استخراج نتائج المراسلة 2019 جاء من موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد منذ بضع ساعات، حيث من المنتظر ظهور نتائج امتحان المستوى دورة 2019 يوم الإثنين 8 جويليه، ووفق التوضيحات فمن المرجح ظهور النتائج بشكل تدريجي للولايات من خلال رقم التسجيل وتاريخ ميلاد المستعلم، والرمز التأكيدي ثم استخراج شهادة المستوى بما فيها من معدلات سنوضح طريقية حسابتها.

ما هي نتائج المراسلة 2019

نتائج امتحان إثبات المستوى تعد مؤشراً عن أحقية انتقال الطالب من مستوى لمستوى أخر، عر اجتياز الطلاب لمجموعة من الاختبارات غالباً يكون الاختبار في 4 مواد، يتم التعرف على المعدل الذي تحصل عليه الطالب وفق معادلة حسابية، ويتم استخراج نتائج المراسلة أو نتائج شهادة إثبات المستوى عبر موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، والتي أقيمت للعام الحالي في 19 أفريل 2019 .

رابط استخراج النتائج لم يفعل حتى الآن، ومن المؤكد ظهور الرابط من موقع الديوان الوطني خلال ساعات نهار يوم غداً الإثنين.