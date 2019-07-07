نتائج إثبات المستوى والمراسلة دورة 2019 موقع الديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد

استظهار نتائج إثبات المستوى دورة 2019، ونتائج المراسلة 2019 من موقع الديوان الوطني للتكوين و التعليم عن بعد onefd 2019، خلال ساعات عقب الإعلان رسميا عن موعد ظهور نتائج امتحان المستوى للدارسين أو لنظام التعليم بالمراسلة في جميع الولايات الجزائرية، والتي تأتي قبل أيمام من إعلان نتائج البكالوريا 2019 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، عقب ظهور نتائج التعليم المتوسط والابتدائي، لنهاية العام الدراسي الحالي خلال فترة ظهور نتائج المترشحين والأحرار بجميع المراحل التعليمية.

أعلن اليوم الأحد 7 جوليه عن موعد ظهور نتائج إثبات المستوى 2019 واستخراج نتائج التعليم بالمراسلة، حيث يمكن بدء الإطلاع على النتائج من يوم الإثنين 8 جوليه عبر موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، وقد تعلن النتائج بشكل تدريجي للولايات وفق اكتمال رفع النتائج، وهو ما سيصدر عنه تقرير رسمي لتوضيح كيفية استظهار المعدلات ثم استخراج كشف النقاط من الموقع الرسمي.

استظهار نتائج إثبات المستوى دورة 2019

جدير بالذكر أن امتحان المستوى تم لجميع المستويات يوم 19 أفريل 2019 بعد أن جرت الاختبارات في 4 مواد لكل مستوى، وحول طريقية حساب المعدل وفق المعادلة المبسطة المرفقة أدناة، وكما أشرنا أنه من المتوقع ظهور نتائج المراسلة 2019 بشكل تدريجي، من خلال متابع موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، وإدخال رقم التسجيل وتاريخ الميلاد، وما يطلبه الموقع من بيانات أخرى ستكون على صفحة الاستعلام الرئيسية

المعدل العام = ( معدل امتحان المستوى *2+ نقطة المراقبة المستمرة ) /3

نتائج المراسلة موقع الديوان الوطني للتكوين

موقع استخراج معدلات نتائج المراسلة 2019 أو امتحان إثبات المستوى من رابط الديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد برقم التسجيل.