نتائج اختبارات الانجاز 2019 توجيهي فلسطين | هنا رابط نتيجة الدورة الأولى وموعد ظهورها رسميًا

نتائج اختبارات “الانجاز” 2019 توجيهي، أصبحت هي الشغل الشاغل لطلاب الثانوية العامة الفلسطينية خلال هذه الأيام في جميع محافظات فلسطين، حيث تحتل أخبار نتائج اختبارات الانجاز توجيهي 2019، صدارة اهتمامات الطلاب وأولياء أمورهم، منذ ادائهم الامتحانات التي بدأت يوم 8 يونيو من الشهر الماضي، وانتهت يوم 26 يونيو 2019، ومن المقرر أن تُعلن النتيجة رسميًا خلال مؤتمر صحفي بحضور قيادات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية للإعلان عن أسماء أوائل اختبارات الإنجاز 2019 ونسب النجاح وإعلان نتائج اختبارات الانجاز 2019 توجيهي من خلال الموقع الإلكتروني لـ”وزارة التربية والتعليم العالي“.

موعد ظهور نتائج اختبارات الانجاز 2019 توجيهي فلسطين

وأوضح صادق الخضور، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، خلال تصريحات صحفية، أنه تم الإنتهاء من عمليات التصحيح والرصد الخاصة بنتائج اختبارات الانجاز 2019 توجيهي، وتجري الآن عمليات الفرز ومراجعة درجات كل طالب مراجعة دقيقة مما يعود ذلك بالنفع عليه، مؤكدًا أنه سيتم عقد اجتماع بلجنة الامتحانات في قطاع غزة والضفة الغربية، خلال الأسبوع المقبل؛ لتحديد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة الانجاز 2019 توجيهي رسميًا، لافتًا لأنه من المحتمل أن يكون ذلك خلال نهاية الشهر الجاري بأسبوع على الأقل، للبدء في مرحلة الدورة الثانية في اليوم الأول من أغسطس المقبل.

نتائج اختبارات الانجاز 2019 توجيهي فلسطين

فيما أشار أحد مسؤولي الوزارة أن نتائج الثانوية العامة الانجاز 2019 توجيهي، سيتم اعلانها عبر موقع “وزارة التربية والتعليم العالي” برقم الجلوس فقط دون نشر أي أسماء، وذلك لخصوصية الطلاب وذويهم.

جدير بالذكر؛ أنه خاض نحو 76130 طالبًا وطالبة لامتحانات الثانوية العامة انجاز توجيهي للعام الدراسي 2019/2018، وذلك بالضفة الغربية وقطاع غزة، والتي بدأت في 8 يونيو وانتهت في السادس والعشرين من الشهر نفسه.