نتائج اختبارات الكويت 2019 استعلام بالرقم المدني موقع المربع الالكتروني لنتائج الطلاب

موقع وزارة التربية الكويتية يتابع نتائج اختبارات الكويت ، ويطرح الطريقة الصحيحة للاستعلام بالرقم المدني عن النتائج عبر موقع المربع الالكتروني للنتائج 2019 إلكترونياً، حيث ازدادت عمليات البحث عن نتيجة طلاب وطالبات المراحل الدراسية بالكويت بعد أن انتهى الطلبة من أداء الامتحانات وهم الآن في انتظار الإعلان عن النتيجة من خلال مربع الإلكتروني لنتائج الطلاب، حيث خصصت الوزارة رابط موقع طالب للنتائج والمربع لمعرفة نتائج الاختبارات 2019 في الكويت، ونرفق أخر أخبار رصد وإعلان النتائج.

اختبارات الفصل الدراسي الثاني آخر السنة 2019 لمراحل الابتدائي والمتوسطة والمعهد الديني بدأت يوم 1 مايو الجاري، واستمرت حتى تاريخ 14 من نفس الشهر لتبدأ مرحلة تصحيح الأوراق الامتحانية على الفور، ويتاح الاستعلام عنها عقب اعتمادها.

نتائج اختبارات الكويت 2019

رابط موقع المربع الالكتروني للنتائج التي خصصتها وزارة التربية والتعليم بالكويت للحصول على النتائج إلكترونياً، فبمجرد أن تظهر نتائج الاختبارات في الكويت والمؤسسات التعليمية تقوم برصد درجات الطلاب بشكل رسمي، يتم الإعلان عن النتائج برقم الهوية والرقم المدني فور الانتهاء من عمليات الرصد.

المربع الالكتروني لنتائج الطلاب استعلام بالرقم المدني

الموقع الرسمي بوزارة التربية الكويتية حددت الكيفية الصحيحة، للحصول على نتائج اختبارات الكويت استعلام 2019 برقم الهوية أو الرقم المدني، حيث يقوم الطالب بتسجيل الدخول على موقع مربع الإلكتروني للنتائج، ثم الضغط على أيقونة تحديد منطقة الطالب ليختار الطالب المنطقة التي يتبعها.

تسجيل الرقم المدني أو رقم الهوية في الخانات الفارغة هي الخطوة التالية، بغرض استخراج نتائج الاختبارات بالكويت، يليه تدوين كلمة السر الخاصة بكل طالب والضغط على استعلام نتائج المربع الالكتروني.

وفي حالة نسيان الطالب لكلمة السر يقوم بالضغط على كلمة استعادة كلمة السر، وذلك من خلال رابط موقع المربع الالكتروني تسجيل الدخول بالرقم المدني أو رقم الهوية الوطنية للطالب.