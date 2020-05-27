منصة ادمودو: نتائج الأبحاث العلمية المرحلة الإعدادية ٢٠٢٠

يترقب طلاب المرحلة الإعدادية إعلان نتائج الأبحاث العلمية ٢٠٢٠ بكود الطالب عبر منصة ادمودو التعليمية. بعد أن صرح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم عن إعتماد النتائج خلال الساعات القليلة المقبلة. ويشهد البحث معدلات مرتفعة خلال الأيام الماضية عن منصة ادمودو التعليمية عرض نتائج الأبحاث العلمية. إذ يترقب طلاب المراحل الإعدادية ظهور نتيجة البحث لمعرفة هل هو ناجح أم راسب؟.

جدير بالذكر أنه تم إلغاء امتحانات الفصل الدراسي للعام الدراسي الحالي منذ توقف الدراسة، بسبب انتشار فيروس الكورونا. لتنطلق منصة ادمودو التعليمية لتسليم المشروعات البحثية لطلاب المرحلة الأول والثاني والثالث الإعدادي. وسيتم إعلان نتيجة البحث العلمي ٢٠٢٠ للمرحلة الإعدادية عبر منصة ادمودو التعليمية.

منصة ادمودو التعليمية عرض نتائج الأبحاث

أطلقت وزارة التربية والتعليم منصة ادمودو التعليمية منذ تعليق الدراسة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. ومن المنتظر عرض نتائج البحث العلمي ٢٠٢٠ للمرحلة الإعدادية عبر منصة ادمودو التعليمية. وسيتم إعلان النتائج فور اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

نتيجة البحث العلمي المرحلة الاعدادية

يمكن الحصول على نتيجة البحث العلمي المرحلة الإعدادية ٢٠٢٠ بكود الطالب عبر الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي. وللحصول على نتائج الأبحاث العلمية للمرحلة الإعدادية يتم إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي

إدخال الكود الخاص بك

تحديد المرحلة الدراسية

الضغط على المشروعات البحثية

ثم عرض النتائج.

شهدت طلبات البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بحثا مكثفا خلال الساعات القليلة الماضية. وذكرت وزارة التربية والتعليم إلى أنه سيتم إعلان نتائج الشهادة الاعدادية باقي المحافظات تباعا، فور انتهاء مرحلة اعتماد النتيجة رسميا.