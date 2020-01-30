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نتائج الإعدادية| رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 الترم الأولي في محافظة الغربية

بواسطة حنان الزهيري
نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بالغربية

نرصد لكم زوار موقع “نجوم مصرية” ما يحدث في نتيجة الصف الثالث الإعدادي لحظة بلحظة، وذلك من خلال تقارير خاصة والروابط الخاصة بالتيجة، حيثت تعتبر نتيجة الصف الثالث الإعدادي أهم مايحدد مستقبل الطالب ، كما يهتم به الطلاب وأولياء الأمور به كثيراً.

انطلقت امتحانات الصف الثالا الإعدادي في محافظات من منذ أسبوعين، وقد انتهي طلابها من تأدية الإمتحان يوم الخميس الماضي، ويبحث الآن العديد عن الروابط الخاصة بالنتيجة في كل محافظة على حده، وهذا ماسنوضحه لكم خلال الفقرات الأتية.

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موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية

من المقرر ظهور النتيجة خلال الساعات القادة، حيث أنها اعتمدت وظهرت في معظم المحافظات منها محافظة الاسكندرية ومطروح والجيزة وكفر الشيخ، وباقي المحافظات على وشك الانتهاء من الظهور، حيث أكد محافظ الغربية بعد سيرة ومراقبة لجان التصحيح، أن الأمور تسير بخير، وقدد شدد على التركيز حتي يأخذ كل طال حقه.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية

نتائج الشهادة الإعدادية
النتيجةالحالة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة
الفصل الدراسي الاول 2020		الآن النتيجة
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ
الفصل الدراسي الاول 2020		الآن
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح
الفصل الدراسي الاول 2020		بعد قليل
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوداي الجديد
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية
الفصل الدراسي الاول 2020		الآن
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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حنان الزهيري

    مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري

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