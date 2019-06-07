نتائج الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 موقع الأزهر التعليمي “بوابة الأزهر الإلكترونية ” جميع المحافظات برقم الجلوس

يتطلع جميع الطلبة والطالبات لمعرفة نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث يبحث جميع طلاب الأزهر ليلا ونهارا عن نتائج الشهادات الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الثاني، والتي كان من المتوقع ظهورها قبل عيد الفطر، ولكن لعدم إنجاز جميع أعمال التصحيح، سيتم تأجيل ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 ترم الثاني عقب إنتهاء إجازة عيد الفطر، ونتابع مع جميع الطلاب موعد إعلان نتائج الأزهر الشريف 2019 الترم الثاني خلال الساعات القادمة سيتم توفير روابط الحصول والإطلاع على درجات الفصل الدراسي الثاني من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية وموقع الأزهر التعليمي واليوم السابع.

نتائج الشهادات الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019

خلال الساعات القادمة سوف يصدق شيخ الأزهر الشريف على نتائج الشهادة الابتدائية 2019 والإعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني، يمكن لجميع الطلاب الاستعلام برقم الجلوس عبر موقع الأزهر الإلكتروني، أو يمكنك التعرف على الدرجات من خلال تطبيق الأزهر الشريف أو الخط الساخن حال تعطل كل هذه المواقع.

بوابة الأزهر الإلكترونية

تعد بوابة الأزهر الإلكترونية من المواقع التي سيتم نشر نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 من خلالها، وذلك فور ظهورها خلال الساعات القادمة، ويمكن لجميع الطلاب تسجيل رقم الجلوس والاسم عبر التعليقات لنوافيكم بالنتيجة فور ظهورها، أيضا سيتم نشر رابط موقع كلمة للتعرف على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس من خلال الموقع بالاسم ورقم الجلوس أو من الإدارة، ويمكن أيضا للطالب التعرف على ترتيبه على المدرسة.

بوابة الأزهر الإلكترونية.

موقع الأزهر التعليمي.

النتيجة قيد الاعتماد.

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