موقع نتائج الامتحان المهني دورة شتنبر 2019 المغرب وزاة التربية الوطنية والتكوين المهني

نتابع معكم من خلال موقع كلمة أخر الأخبار عن نتائج الامتحان المهني دورة شتنبر 2019 المغرب حيث من المرتقب أن تعلن وزارة التربية الوطنية عن نتائج الامتحانات المهنية 2019 خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بعد الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالمراجعة النهائية ورصد كافة الأوراق، وسوف نوفر لكم رابط الدخول المباشر عبر موقع وزارة التربية الوطنية للإطلاع والحصول على نتائج الامتحان المهني دورة شتنبر 2019.

ويبحث الكثير عن أخر الأخبار عن ظهور نتائج الامتحان المهني دورة شتنبر 2019 والتي طال انتظارها حيث كانت الاختبارات قد انتهت منذ ما يقرب من 6 إلى 7 شهور تقريباً، ولم توضح وزارة التربية الوطنية السبب الرئيسي لتأخر إعلان نتائج الامتحانات المهنية لعام 2019 حتى الآن.

نتائج الامتحان المهني دورة شتنبر 2019

وفي ذات السياق قالت مصادر مطلعة وقريبة من وزارة التربية الوطنية، أنه جاري العمل على الفحص والتدقيق الكامل والانتهاء من أعمال المراجعة النهائية تمهيداً لإعلان نتائج الامتحان المهني 2019 المغرب، كما يمكنكم معرفة المزيد من الأخبار والتفاصيل من خلال موقع وزارة التربية الوطنية.

وكان نتائج الامتحان المهني للعام الماضي قد شهدت نسبة نجاح 6191 من المترشحين من أصل عدد 36256 مترشحاً ومترشحة، وتم توزيعها على الخمسة هيئات المعروفة.

رابط نتائج الامتحان المهني دورة شتنبر 2019

يمكنكم الآن الدخول عبر رابط موقع وزارة التربية الوطنية هنــــــــــا والحصول على نتائج الامتحان المهني دورة شتنبر 2019 وقت الإعلان عنها عما قريب.