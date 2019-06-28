نتائج البريفه 2019

نقدم لكم نتائج البريفيه 2019 في لبنان وذلك بعد أن أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي بإصدار نتائج الامتحانات للشهادة المتوسطة بلبنان، إذ صدرت نتائج البريفيه 2019 فجر يوم الجمعة الموافق 28 يونيو 2019، وتشير المصادر إلى أنها المرة الأولى التي تصدر فيها وزارة التربية والتعليم في لبنان نتائج البريفيه فجرا.

نتائج البريفيه 2019

يستطيع طلاب البريفيه التعرف على النتائج من رابط موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، والذي تخصصه الوزارة لاستعلام طلاب البريفيه عن النتائج، وبلغت نسبة نجاح الشهادة المتوسطة 2019 brevet results نسبة نجاح 74.23% من خلال ما أعلنته الوزارة، وذلك من إجمالي طلاب الشهادة المتوسطة للعام الدراسي الحالي 2018-2019.

موقع وزارة التربية والتعليم العالي لبنان

يمكن الاستعلام عن نتائج البريفيه 2019 أو كما يسميها البعض 2019 brevet results وهي نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة 2019 في لبنان، وذلك عبر الدخول إلى رابط نتائج البريفية 2019 ثم إدخال رقم المرشح الخاص بالطالب ثم الاستعلام عن النتيجة.