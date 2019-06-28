نتائج البريفيه 2019 brevet results برقم المرشح موقع وزارة التربية والتعليم العالي mehe.gov.lb

نتائج البريفيه 2019 brevet results قامت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان بإصدارر نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة في لبنان، والمعروفة باسم نتائج البريفيه 2019 فجر اليوم الجمعة، وهذه المرة الأولى في تاريخ لبنان التي تقوم فيها وزارة التربية والتعليم بإصدار النتائج فجراً.

المدير العام لوزارة التربية فادي يرق ذكر في حديث إذاعي نقلته صحيفة المنار اللبنانية يقول فيه أن الوزارة قد قامت بإصدار نتائج البريفيه 2019 بعد منتصف الليل، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بذلك من أجل التخفيف من وهج إطلاق النار، تعبيراً عن احتفالات الطلاب وأولياء أمورهم بالنجاح في امتحانات الشهادة المتوسطة.

نتائج البريفيه 2019

وكانت نسبة النجاح في امتحانات الشهادة المتوسطة هذا العام 2019 brevet results قد بلغت نسبة 74.23% من إجمالي الطلاب الذين قاموا بأداء امتحانات الشهادة المتوسطة هذا العام، وسيتمكن طلاب البريفيه من الاستعلام عن نتائجهم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم اللبنانية على شبكة الانترنت.

موقع وزارة التربية والتعليم العالي لبنان

ومن أجل الاستعلام عن نتائج البريفيه 2019 نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة في لبنان، فيمكنكم زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان من خلال الرابط mehe.gov.lb والذي يتيح لطلاب البريفيه الاستعلام عن نتائجهم في الامتحانات من خلال رقم المرشح الخاص بكل طالب.

كما أنه في حال عدم تمكنكم من استخراج نتائج البريفيه 2019 فيمكنكم وضع تعليق أسفل المقال يحتوي على رقم المرشح الخاص بالطالب، وسنقوم بجلب النتيجة لكم في أقرب وقت متوفر لدينا.