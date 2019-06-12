نتائج البريفيه 2019 التاسع لبنان ” الشهادة المتوسطة ” بالاسم والرقم وزارة التربية والتعليم العالي لبنان

نتائج البريفيه أو نتائج الصف التاسع في لبنان 2019 هي محط أنظار جميع الطلبة والطالبات عبر جميع المواقع الإلكترونية والرسمية لوزارة التربية والتعليم لبنان، حيث عقب انتهاء جميع أعمال التصحيح بالصف التاسع لبنان 2019 سيتم اعتماد جميع نتائج البريفيه 2019 من السيد الوزير مروان حمادة، مضيفا أنه تم الإعلان عن أرقام الطلاب الناجحين عبر موقع الوزارة ويمكن التعرف عليها لجميع الطلاب،ومع إنجاز جميع أعمال تصحيح امتحانات التاسع في لبنان 2019 سيتم عرض النتيجة بالاسم لجميع المحافظات بيروت وقضاء بعيدجبل لبنان وطرابلس والشمال والكورة وقضاء بشري وقضاء عالية وقضاء بكري وصيدا والبقاع والجنوب.

نتائج البريفيه 2019 التاسع لبنان

أضاف رئيس لجنة الامتحانات أنه فور تصحيح امتحانات المرحلة المتوسطة اللبنانية 2019 سيتم إعلان النتيجة حسب الاسم والرقم من خلال ملفات pdf، وذلك لجميع محافظات لبنان، واشار انه سيتم رصد جميع كشوف نتائج البريفيه 2019 في تاريخ يوم السبت القادم الموافق 22 يونيو.

نتائج الشهادة المتوسطة 2019 اللبنانية

والجدير بالذكر أن نتائج الشهادة المتوسطة 2019 لبنان سجلت نسبة نجاح 82% للعام الماضي، ونتمنى أن تعلو النسبة مقارنة بالأعوام الماضية، مع انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الصف التاسع المتوسط 2019 لجميع محافظات لبنان سيتم التصديق عليها ورفعها مباشرة عبر موقع وزارة التربية والتعليم العالي.

ويمكن لجميع الطلاب الاطلاع على أرقام الطلاب الناجحين بالصف التاسع من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم العالي، ويمكن للطلاب مشاركة رقم الجلوس عبر التعليقات لنوافيكم بكل جديد عن النتيجة والدرجات المحققة.