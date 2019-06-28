استخراج نتائج البريفيه 2019 brevet results التاسع لبنان حسب الاسم ورقم الترشيح | موقع وزارة التربية والتعليم اللبنانية mohe.gov.lb

بدأ العد التنازلي لاعتماد نتائج الشهادة المتوسطة 2019 ” نتيجة التاسع 2019 brevet results ” لجميع محافظات لبنان، ونصرح أن نسبة النجاح لهذا العام مرتفعة مقارنة بالعام الماضي والتي سجلت 81%، أوائل نتائج البريفيه 2019 سيتم إعلانهم خلال ساعات.

يترقب العديد من الطلبة والطالبات صدور نتائج البريفيه 2019 brevet results الصف التاسع لبنان برقم الترشيح خلال الساعات القادمة من يوم الجمعة، ولكن صرحت وزارة التربية والتعليم اللبنانية mohe.gov.lb أنه لن يتم إعلان نتائج الشهادات المتوسطة 2019 لبنان خلال الساعات القادمة وإنما سيتم ظهورها خلال 48 ساعة من الآن، وأشار أن هذه الأخبار التي تم تداولها عبر الجريدة ما هي إلا معلومات قديمة.

نتائج البريفيه 2019 brevet results

ولقد طالب انتظار الطلاب وأولياء الأمور لحظة إعلان نتائج الشهادات المتوسطة البريفيه 2019 برقم الترشيح، خلال الأيام الماضية، ولذا قام السيد الوزير أكرم شهيب موعد ظهور نتائج البريفيه 2019 التاسع لبنان 2019 سوف يعلن خلال مؤتمر صحفي مقرر إنعقاده خلال 48 ساعة القادمة.

نتائج الشهادات المتوسطة لبنان 2019

خلال الساعات القادمة سوف تعلن وزارة التربية والتعليم اللبنانية عن ملفات استظهار نتائج البريفيه 2019 brevet results حسب الاسم ورقم الترشيح، ويمكن لجميع الطلاب تسجيل رقم الترشيح عبر التعليقات لنوافيكم بكل جديد، صرح السيد أكرم شهيب أنه سيتم إعلان نتائج البريفيه 2019 لجميع الطلاب بالمحافظات في آن واحد عقب المؤتمر الصحفي، وتشتمل تلك المحافظات على ” طرابلس بيروت قضاة وعالية وبشري وعكار والمتن والشوف ومحافظة الجنوب وجبل لبنان.

رابط نتائج الصف التاسع البريفيه 2019

تستعد وزارة التربية والتعليم اللبنانية لمراسلة جميع الطلاب عبر رسائل النجاح والرسوب، ولكن تفاصيل الدرجات عبر وزارة التربية اللبنانية.