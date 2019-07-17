نتائج البكالوريا الجزائر برقم التسجيل موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

تعلن نتائج البكالوريا الجزائر دورة 2019 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات برقم التسجيل، رابط نتائج وزارة التربية الوطنية لطلاب الجزائر مترشحين وأحرار، وموقع استخراج كشف نقاط البكالوريا 2019 بعد استحصال المعدلات، حيث أكدت الوزارة شروعها في الإفراج عن نتائج الطلاب يوم غداً الخميس في تمام السادسة مساءً بتوقير الجزائر العاصمة، ليتم استخراج معدلات الباك ثم بعد ذلك فتح إمكانية استخراج كشف النقاص لامتحانات شهادة التعليم الثانوي لنهاية العام الدراسي 2018-2019.

أفادت وزارة التربية الوطنية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أنها بصدد تقديم موعد إعلان نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة جون 2019، بمدة 48 ساعة عن موعدها العلن سابقاً في 20 جولية، لتعلين نتائج البكالوريا الجزائر يوم 18 جولية عبر بوابة نتائج موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ، وهو أمر تحدثت عنه مصادر مطلعة خلال الساعات الماضية، ورجحت تبكير وعد ظهور نتيجة الباك كما حدث في نتائج شهادة التعليم المتوسط.

استظهار نتائج البكالوريا الجزائر دورة جون 2019

أشارت وزارة التربية الوطنية الجزائرية لوجود ثلاث طرق لاستظهار نتائج البكالوريا الجزائر 2019، أولهم الطريقة المعتادة لجميع الطلاب مترشحين وأحرار من موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات برقم التسجيل، والطريقية الثاني من جميع مؤسسات التعليمية بجميع الولايات الجزائرية في نفص الوقت ونفس توقيت إعلان النتائج على الموقع الإلكتروني، والطريقة الثالثة عن طريق مشغلي الهواتف النقالة الثلاث مجاناً، عبر رقم 567 داخل الجزائر.

نتائج الباك 2019

استظهار نتائج الباك دورة جون 2019 برقم التسجيل بدون عناء من رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، عقب السادسة من سماء يوم الخميس غداً .