نتائج البكالوريا الجزائر 2019 برقم التسجيل | نتائج الباك 2019 كل الولايات عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac.onec.dz

صرحت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن تقديم موعد استظهار نتائج البكالوريا 2019، ونشر جميع كشوف نتائج امتحانات البكالوريا الجزائر 2019 لجميع الولايات في تاريخ 18 جويلية، حيث تم الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق امتحانات طلاب شهادة البكالوريا 2019 لجميع المواد الدراسية وجارى خلال الساعات القليلة القادمة اعتماد نتائج شهادة الباك الجزائر 2019 وإعلان نسب النجاح.

نتائج البكالوريا 2019 الجزائر

ننشر روابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2019 في الجزائر لجميع الولايات فور اعتمادها من السيد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، قامت وزارة التربية الوطنية بالجزائر بنشر بيان يحمل ظهور نتيجة البكالوريا 2019 بالجزائر برقم التسجيل لجميع الطلاب في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت الجزائر عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وأيضا يمكن لجميع الطلاب الحصول على كشف نقاط امتحان البكالوريا 2019 من خلال الهواتف المحمولة مثل موبيليس، اوريدو، و جيزي عبر الرسائل النصية القصيرة بتشكيل الرمز 567.

موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

اقترب اعتماد نتائج البكالوريا 2019 بالجزائر، وعلى الفور سوف يتقدم جميع الطلاب إلى رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات والبحث عن كشف نقاط نتيجة امتحان الباك 2019 برقم التسجيل، وأوضحت بعض المصادر أن نسب نجاح الطلاب أفضل من العام الماضي على الرغم من قلة النسبة أيضا مقارنة بالنتائج الأخرى.

أعلنت وزارة التربية الوطنية أنه سيتم إعلان نتائج البكالوريا 2019 في الجزائر لجميع الولايات : الجزائر – بليدة- الأغواط- بسكرة – الباتنة- قسطنتينة- وبقية الولايات.