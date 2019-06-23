نتائج البكالوريا المغرب 2019 taalim.ma برقم المسار | وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بكلوريا دورة يونيو

ننشر لجميع الطلبة والطالبات الأحرار والنظاميين روابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا المغرب 2019 الدورة العادية والتي من المنتظر اعتمادها وظهورها خلال الساعات الحالية، ويستمر طلاب البكالوريا في عمليات بحث مستمرة عبر موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني للحصول على علامات البكالوريا فور صدورها، وكان من المفترض إعلان نتائج الدورة العادية للبكالوريا المغربية 2019 يوم 26 حزيران ولكن إنجاز أعمال التصحيح قد أدى إلى تقديم موعد ظهور نتائج البكلوريا 2019 دورة يونيو، ونتابع من طلاب كيفية الحصول على النتيجة في تمام الساعة العاشرة صباحا من خلال موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.

نتائج البكالوريا المغرب 2019

صرح رابط موقع مسطحة أنه سيتم إعلان نتائج البكالوريا المغرب الدورة العادية في يوم الأحد 23 يونيو أما نتائج الدورة الإستدراكية سوف تعلن يوم 23 يوليوز، وسوف نقوم بتوفير عدد من الروابط الرسمية التي من خلالها يستطيع جميع الطلاب الاستعلام عن نتائج البكالوريا في المغرب 2019.

روابط الاستعلام عن نتائج البكلوريا الدورة العادية 2019

خلال دقائق سيتم اعتماد نتائج البكالوريا المغرب الدورة العادية 2019 والمنتظر ظهورها أكثر من 400 ألف مرشح ومرشحة، لذا سيتم سرد عدد من الروابط التي سيتم تفعليها حال ظهور النتيجة.

www.taalim.ma

www.men.gov.ma ” النتيجة قيد الاعتماد سيتم تفعيل الروابط حال ظهور النتيجة”.

ويجب على جميع المرشحين والمرشحات التسجيل عبر موقع مسطحة باتباع بعض الخطوات ويتحفظ بالرقم السري لحين ظهور النتيجة بالتوفيق لجميع الطلاب.