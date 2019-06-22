نتائج البكالوريا بالمغرب 2019 الدورة العادية| روابط التعرف على نتيجة البكالوريا المغرب غدا

ظهور نتائج البكالوريا بالمغرب 2019 الدورة العادية، هو ما يبحث عليه جميع تلميذ وتلميذات الباك بالمغرب في الفترة الحالية، خصوصا بعد إعلان وزارة التربية الوطنية، عن تغير موعد ظهور نتيجة ونتائج البكالوريا بالمغرب 2019 للمتمدرسين والأحرار، مما يزيد البحث في جوجل عن نتائج الباك 2019 “دورة يونيو العادية” ونحن من خلال هذا الموضوع سنتابع معكم كل تفاصيل ظهور واستخراج نتائج البكالوريا بالمغرب، من خلال هذا الموضوع فتابعونا.

نتائج البكالوريا بالمغرب 2019 الدورة العادية

في الفترة الماضية، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، أنه ظهور نتائج البكالوريا بالمغرب الدورة العادية، سيكون بتاريخ 26 يونيو 2019 الجاري، لكن بعدها بفترة قصيرة، أعلنت وزارة التربية الوطنية، أنه تما تغير موعد استخراج نتائج الباك، للامتحان الوطني الموحد، ليكون بذلك الموعد الرسمي الذي ستظهر من خلاله نتائج البكالوريا بالمغرب 2019، هو يوم الأحد الموافق ل 23 يونيو 2019.

طريقة استخراج نتائج البكالوريا بالمغرب 2019

وفي نفس الأمر أعلنت وزارة التربية الوطنية المغربية، انه ظهور نتيجة البكالوريا أحرار ومتمدرسين، ستكون أولا عبر بوابة موقع www.taalim.ma وذلك بنسبة للمترشحين والمترشحات المتمدرسين، كما ستظهر نتائج الباك أحرار عبر موقع ترشيحات، وعلى موقع www.men.gov.ma الإلكتروني، ستظهر من خلاله أيضا نتائج البكالوريا للتلميذات والتلميذ المتمدرسين، وكذلك نتائج الأحرار.

توقيت ظهور نتيجة البكالوريا 2019 المغرب

وفي الأخير أكدت الوزارة أنه نتائج البكالوريا 2019 بالمغرب، ستظهر فقط عبر الوسائل المشار إليها في الأعلى فقط، وتوقيت ظهور نتائج البكالوريا في المغرب، سيكون ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت المحلي، من يوم الأحد الموافق ل 23 يونيو الجاري.

وفي الأخير نتمني النجاح للجميع في البكالوريا 2019، ولمن يرغب ترك سؤال المرجو طرحه في التعليقات بالأسفل وستتم الإجابة عليه إن شاء الله.