نتائج البكالوريا بالمغرب 2019 الدورة العادية برقم المسار|| عبر موقع “men.gov.ma” وزارة التربية الوطنية المغربية

أعلنت وزارة التربية الوطنية بالمغرب ظهور نتائج البكالوريا بالمغرب 2019، حيث أن جميع طلبة وطالبات الشهادة الثانوية بالمغرب كانوا يترقبون ظهور نتائج البكالوريا من أجل الاطمئنان على درجات النجاح بعد الانتهاء من الامتحانات المقررة عليهم، وقد أعلنت وزارة التربية المغربية أن نتائج البكالوريا هذا العام هي افضل من العام السابق ونسبتها 65.55%.

نتائج البكالوريا بالمغرب 2019

قام بأداء امتحانات شهادة البكالوريا بالمغرب 2019 أكثر من 441 ألف طالب وطالبة خلال الدورة العادية بالمغرب وبعد الانتهاء من مراحل تصحيح دفاتر وأوراق الإجابات الخاصة بطلبه وطالبات شهادة البكالوريا، تم إعلان نتائج البكالوريا بالمغرب يوم الأحد الموافق 23 يونيو 2019 بعد اعتمادها رسميا لكافة المحافظات المغربية بعد انتظار طويل.

طريق استخراج نتائج البكالوريا بالمغرب 2019

يتم ظهور نتائج البكالوريا بالمغرب لعام 2019 برقم المسار الخاص بكل طالب وذلك عبر موقع وزارت التربية المغربية من خلال المواقع الإلكترونية المُعدة لإظهار نتائج الشهادة الثانوية المغربية عبر مواقع وشبكات الأنترنت، ويتم استخراج نتائج البكالوريا بالمغرب 2019 من خلال تتبع الخطوات الأتية.

الدخول على الموقع الرسمي وزارة التربية المغربية الخاص بإظهار نتائج البكالوريا المغربية العام 2019

الخاص بإظهار نتائج البكالوريا المغربية العام 2019 عبر موقع

وذلك بعد إدخال رقم المسار الخاص بك فهو الذي يساعدك على أظهار نتائج البكالوريا

نسبة نتائج البكالوريا في المغرب 2019

نسبة نجاح نتائج البكالوريا 2019 هي أفضل من العام السابق 2018 بمقدار 8.19%، حيث أن نسبة نجاح هذا العام يا 65.55% أما نسبة نجاح عام 2018 كانت 57.36%.