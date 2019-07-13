الاستعلام عن نتائج البكالوريا بالمغرب 2019 برقم المسار والاسم | نتائج البكالوريا الدورة الاستدراكية المغرب

نتائج البكالوريا بالمغرب 2019 resultat bac عن طريق رقم المسار، الأن يمكنك الاستطلاع على نتائج البكالوريا في المغرب 2019 للدورة الاستدراكية لكل من المتمدرسين والأحرار وذلك عن طريق موقع وزارة التربية الوطنية men.gov.ma| أو موقع مسطحة taalim.ma.

حيث ينتظر طلبة وطالبات نتائج البكالوريا بالمغرب 2019 في حالة من التوتر والقلق الشديد وذلك نتيجة للعام الماضي فتم أيضاً رفع نتائج العام الماضي في الدورة الاستدراكية بعد طوال انتظار وفترة عصيبة ملئها حالة من التوتر والقلق، وكانت وزارة التربية الوطنية بالمغرب تقدمت بالإعلان عن موعد نتائج البكالوريا 2019 المغرب وذلك للمتمدرسين وأيضاً للأحرار على أنه ستكون النتيجة متاحة اليوم السبت الموافق 13 يوليوز 2019 حيث يتم رفع نتائج البكالوريا في المغرب 2019، وذلك للإطلاع عليها فور نشرها على المواقع المخصصة لذلك، نتائج البكالوريا المغرب 2019 احرار.

نتائج البكالوريا بالمغرب 2019

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم المهني بالمغرب ان نتيجة بكالوريا المغرب لكافة المترشحين والمترشحات و المتمدرسين بالمغرب مبشرة للغاية عن كل عام، وسوف يتم الاعلان عن النتائج اليوم السبت 13 يوليوز 2019 بعد قليل، وذلك يطبق على جميع نتائج البكالوريا الدورة الاستدراكية المغرب 2019 resultat bac وسوف تعلن النتائج على الموقع الرسمي التي حددته الوزارة لعرض نتائج البكالوريا 2019 المغرب وذلك عن طريق رقم المسار وسيكون الموقع الرسمي متاح لجميع الطلاب فور رفع النتائج والإعلان عن ظهورها رسميًا وذلك في خلال الساعات القليلة المقبلة.

طريقة ايجاد نتائج بكالوريا المغرب 2019 عن طريق رابط وزارة التربية الوطنية

نقدم لكم اليوم خدمة لمعرفة نتائج شهادة البكالوريا بالمغرب 2019 وذلك بعدما حققت أعلى مستويات من البحث على جوجل.

كما نسعى جاهدين لتوفير لكم أفضل خدمة في الأخبار التعليمية حتى تتمكن من معرفة نتائج دورة البكالوريا لعام 2019، وسوف تظهر النتيجة في المدرسة بعد مدة 48 ساعة من على ظهورها على الإنترنت.

انتقل إلى رابط وزارة التربية الوطنية، وهو رابط لنتائج بكالوريا المغرب 2019 الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني – دورة يونيو.

اكتب رقم المسار الخاص بك

انقر على المربع الصغير للتحقق من أنك إنسان وليس روبوتًا.

انقر فوق بحث.

سيتم تقديم النتيجة إذا تمت الموافقة عليها رسميًا من قبل وكيل وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في المغرب.

يمكنك أيضًا العثور على نتائج بكالوريا المغرب 2019 احرار الفعلية بحلول عام 2019 – نتائج البكالوريا كما يلي:

سجل عنوان البريد الإلكتروني الرسمي على موقع : taalim.ma

ومن ثم اكتب الرمز السري الذي حصلت عليه من إدارة المدرسة (جرب الكود القديم والجديد).

إذا فقدت رقم التعريف الشخصي، فعليك بالانتقال إلى المدرسة.

موقع وزارة التربية الوطنية

تم الانتهاء من نتائج بكالوريا 2019 المغرب حيث انتهى الطلاب من الامتحانات في يونيو 2019، وأكمل المعلمون تصحيح جميع أوراق المرشحين والمرشحين.

وتمت متابعة جميع الطلاب وتتبعهم بواسطة برنامج تصحيح و سيتم ظهور نتائج باك المغرب 2019 بعد قليل وسيتم ذلك على موقع وزارة التربية الوطنية او باقي المواقع التي ذكرناها بالاعلى فقم بتتبع صفحة Facebook الرسمية للوزارة لتتبع عرض النتائج.

والجدير بالذكر أن عدد المرشحين هذا العام بلغ 440 ألف مرشح ،منهم 48٪ إناث، و 100 ألف مرشح منهم 23٪ الأحرار، ثم الترشيح للتعليم العام 70٪ ، والتعليم الخاص 7٪.

ويتم الإعلان عن نتائج البكالوريا بالمغرب 2019، دورة يونيو ، في الثالث عشر من هذا الشهر وبالتحديد بعد قليل وستتبع معكم النتائج، خطوة بخطوة. واذا تعذر عليك ايحاد النتيجة قم بترك تعليق فيه رقم المسار الخاص بك وسوف نخبرك بالنتيجة فور ظهورها.