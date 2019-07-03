نتائج البكالوريا سوريا 2019 | هنا رابط فعال لاستخراج نتائج الباك الدورة الثانية 2019 لجميع الشعب السورية moed.gov.sy

ينتظر طلاب وطالبات الجمهورية العربية السورية نتائج البكالوريا 2019 الدورة الثانية برقم الاكتتاب والإسم، لنتائج امتحانات وزارة التربية والتعليم السورية جميع الشعب- العلمي، والأدبي، والشرعي، والمهني، والتجاري، وذلك بعموم المحافظات السورية، ونتابع معكم من خلال موقعنا “كلمة دوت أورج” نتائج البكالوريا دورة 2019 برقم الاكتتاب، والتي سيتم إعلانها رسميًا من خلال البوابة الإلكترونية لموقع وزارة التربية والتعليم السورية.

نتائج البكالوريا سوريا 2019 الدورة الثانية برقم الاكتتاب والإسم لجميع المحافظات

ومن المقرر أن يعتمد السيد عماد موفق العزب، وزير التربية السورية، نتائج البكالوريا دورة 2019، والتي بدأت فى التاسع من يونيو الماضى، حيث أعلنت وزارة التربية السورية إنتهاء مراكز التصحيح بجميع المحافظات السورية ويجرى الآن رصد نتيجة البكالوريا الدورة الثانية 2019 جميع التخصصات و الإنتهاء من تجهيزها لإعلانها رسيمًا خلال مؤتمر صحفى فى غضون الساعات القادمة، حيث يعقد المؤتمر وزير التربية السورى، لإعلان نتيجة البكالوريا الدورة الثانية 2019 الدورة الثانية، والكشف عن نسب النجاح هذا العام لجميع التخصصات.

نتائج البكالوريا سوريا 2019 الدورة الثانية برقم الاكتتاب والإسم لجميع المحافظات

وتشير التوقعات لإرتفاع نسب نجاح البكالوريا هذا العام على جميع الإدارات التعليمية التابعة للمحافظات السورية، حيث أجرى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي اختباراتهم على أكمل وجه وسط متابعة دورية من وزارة التربية السورية لتوفير الجو المناسب للطلاب أثناء سير عملية الامتحانات التى انتهت فى السابع والعشرون من يونيو الماضى للقسم الأدبى، أما القسم العلمى فانتهت فى الثلاثون من نفس الشهر.

هنا رابط نتائج البكالوريا سوريا دورة 2019

وأكدت وزارة التربية والتعليم السورية أنه من المتوقع اعتماد نتائج بكالوريا سوريا الدورة الثانية 2019 خلال الأسبوع الجارى، حيث أتاحت الوزارة من خلال موقعها الإلكترونى خدمة الاستعلام المباشر عن نتائج الباك 2019 وذلك عن طريق الدخول لرابط “موقع وزارة التربية والتعليم السورية“، بالإسم ورقم الاكتتاب أو اسم المدرسة التابع لها والمحافظة التى يقيم بها الطالب، او من خلال روابط إستخراج نتائج البكالوريا 2019 بسوريا برقم الاكتتاب.

الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2019 جميع الشعب

ويمكنكم متابعة موقعنا “كلمة دوت اورج” لحظة بلحظة لحين صدور نتائج البكالوريا دورة 2019 بالإسم ورقم الاكتتاب، ويمكنكم متابعة المزيد حول النتيجة عبر موقع وزارة التربية السورية، واختيار النتائج الامتحانية، وبعد ذلك اختيار المحافظة التابع لها الطالب، وتحديد الشعبة، وبعدها كتابة رقم الاكتتاب، وعرض النتائج.