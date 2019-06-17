نتائج البكالوريا في المغرب 2019 برقم المسار عبر موقع وزارة التربية الوطنية المغربية www.men.gov.ma

يبحث الكثير من المترشحين والمترشحات عن رابط موقع وزارة التربية الوطنية المغربية www.men.gov.ma من اجل استخراج نتائج البكالوريا في المغرب 2019 برقم المسار حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن موعد أعلان النتيجة خلال نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد أن تنتهي كافة مراكز الأكاديميات الجهوية من إعمال تصحيح الأوراق الإجابات ورصد الدرجات، علما بان الوزارة سوف تعلن عن نسب النجاح بالمؤتمر الصحفي للتعرف علي تفاصيل نتائج البكالوريا لسنة 2018 المغرب، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية المغربية من اجل معرفة تفاصيل النتيجة فرجاء تابعونا.

نتائج البكالوريا في المغرب 2019 برقم المسار

نرفق لكم رابط موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حيث يمكن استخدام رقم المسار ورقم الوطني في استخراج امتحانات البكالوريا بالمغرب 2019 حيث قال مصدر مقرب من الوزارة بان نسبة الحضور في هذه الاختبارات بلغت 96.8 بالمائة لدى المترشحين المدرسين، و56.7 بالمائة لدى المترشحين الأحرار حيث مرت الاختبارات بشكل أمأن وبدون أي مشاكل من قبل الطلاب، حيث يمكن للجميع الطلاب معرفة نتيجة الباك من خلال ترك بياناتهم بالتعليقات وسوف نساعدكم في استخراج النتيجة فور الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الوزارة حيث نتمنى لجميع الطلبة والطلبات النجاح والتوفيق.

موقع وزارة التربية الوطنية المغربية www.men.gov.ma

أعلنت وزارة التربية الوطنية المغربية المستجدات التي قامت به قطاع التربية الوطنية بالموقع الإلكتروني وذلك لكي توضح عمليات تأمين الامتحانات بين الطلاب وذلك استطاعت جميع معلمي الوزارة بالقضاء علي ظاهرة الغش بشكل نهائي وذلك من اجل أن يتخرج فوج من المترشحين والمترشحات علي احلي مستوي بأذن الله.