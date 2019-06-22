نتائج البكالوريا في المغرب 2019 عبر موقع وزارة التربية الوطنية الرسمي

نترقب اعلان نتائج البكالوريا في المغرب للعام الدراسي 2019 بعد ان انهى الطلاب الامتحانات الخاصة بالشهادة وتم تصحيح الاوراق ورصد الدرجات وسيتم اعلان النتيجة بعد ان يتم اعتمادها رسميا من قبل الوزير عبر موقع وزارة التربية الوطنية الرسمي والذي يعلن النتيجة لتكون متاحة للجميع من خلال رقم المسار او رقم الوطنية الخاص بالطلاب، وذلك للتسهيل على الطلاب الحصول على النتيجة ومعرفة نتيجة ادائهم في الامتحانات قبل الانتقال إلى المرحلة الجامعية.

نتائج البكالوريا في المغرب 2019

ولكي يتم معرفة النتائج يتم الدخول على موقع وزارة التربية الوطنية الرسمي وادخال رقم المسار الخاص بالطالب او رقم الوطنية وسيتم على الفور ظهور نتائجه في جميع الامتحانات التي قام بالاختبار بها خلال هذا العام الدراسي 2018-2019 وما اذا كان الطالب ناجح او راسب،حيث اعلنت الوزارة بأنها تقوم بكل جهد للتسهيل على الطلاب في الحصول على نتائجهم دون الذهاب للمدارس او مديريات التعليم، حيث يتم معرفة النتيجة إلكترونيا بكل يسر.

واضافت الوزارة بأن عدد الطلاب الذي حضر الامتحانات خلال شهادة االبكالوريا بلغ 441 الف و65 طالب، وذلك في جميع المدارس بمختلف مدن دولة المغرب، حيث جاءت نتائج الطلاب جيدة ونسب النجاح مرتفعة، مؤكدين على ان عملية الامتحانات سارت بشكل جيد وبدون وجود غش او اي مشاكل تعرقل سير العملية بكل نجاح ولكي يحصل الطالب على ما يستحق وفقا للاختبارات التي تبين مستوى كل طالب.

نتائج شهادة البكالوريا

ومن المنتظر ان يتم الاعلان عن شهادة البكالوريا خلال الساعات القادمة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والذي يقوم بالاعلان عن نتائج جميع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية بالمغرب، كما يقدم الموقع العديد من الخدمات الاخرى التي تهم الطلاب واوالياء الامور والمعلمين والمعلمات واعلان كافة الاخبار المتعلقة بالتعليم وذلك يعد تطويرا في المنظومة التعليمية بالمغرب من خلال الخدمات التي تقدمها المغرب.

وسنتابع معكم عملية ظهور النتائج وكافة الاخبار المتعلقة بالتعليم في المغرب، وسنعلن لكم عن ظهور النتائج فور اعلانها من قبل الوزارة، كما يمكنكم وضع رقم السار في تعليق وسنرد عليكم بالنتيجة فور نشرها على الموقع الرسمي.