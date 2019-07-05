نتائج البكالوريا في سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب موقع وزارة التربية والتعليم moed gov sy

ترقب ظهور نتائج البكالوريا في سوريا لعام 2019، من موقع وزارة التربية السورية حسب الاسم أو رقم الاكتتاب، عبر بوابة النتائج الامتحانية moed gov sy الموقع الرسمي لاستعلم نتائج طلاب سوريا في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، ضمن نتائج نهاية العام الدراسي 2018-2019، وفق ما يتوافر لدينا من أخبار فقد تعلن نتائج بكالوريا سوريا 2019 قبل نتائج التعليم الأساسي، وهو ما نعمل على التحقق منه خلال الفترة الحالية، من خلال متابعة التصريحات الرسمية وخاصة التي تنسب أو تصدر عن وزير التربية عماد العزب.

موعد ظهور نتائج البكالوريا في سوريا 2019 حسب الاسم أو رقم الاكتتاب، سيكون خلال الأيام القبلة وقبل منتصف شهر يوليو 2019، وفق تصريحات مصادر مقربة من المصادر التعليمية، وسترفع النتائج على بوابة النتائج الامتحانية عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية وستعلن وزارة التربية في وقت لاحق عن موعد اعتماد النتائج في مؤتمر صحفي بحضور وزير التربية للإعلان عن نسب النجاح وأوائل الطلاب من حيث أعلى المعدلات على مستوى جميع المحافظات.

موعد نتائج البكالوريا في سوريا حسب الاسم

نترقب ظهور نتائج شهادة البكالوريا 2019 في سوريا خلال الأسبوع المقبل، وفق التقديرات الأولية التي تترقب اكتمال عمليات التصحيح والمراجعة لنتائج الطلاب، وسيتمكن أولياء الأمور في دمشق واللاذقية وحمص، وطرطوس وجميع المحافظات السورية من التعرف على نتيجة الدورة الأولى من الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي.

موقع وزارة التربية السورية

استخراج نتائج البكالوريا 2019 في المرحلة الثانوية العامة والصناعية والنسوية من خلال موقع وزارة التربية السورية لنتائج الامتحانات moed gov sy، حيث يتم تحديد طريقة استخراج النتائج سواء حسب الاسم، أو حسب رقم الاكتتاب للطالب أو الطالبة.