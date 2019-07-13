نتائج البكالوريا 2019 المغرب احرار | برقم المسار عبر موقع وزارة التربية الوطنية

الآن يكثر البحث على كيفية الاطلاع على نتائج البكالوريا 2019 المغرب احرار وفي انتظار الإعلان الرسمي عن موعد نتائج البكالوريا 2019 المغرب، حيث من المفترض ان يتم الإعلان عن كافة النتائج في خلال الساعات القليلة القادمة، وسوف نقدم لكم رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا بالمغرب 2019 فسوف يتم الإعلان عن كافة نتائج الدورة الاستدراكية في خلال هذا الاسبوع الجاري، كما انه تم تحديد موعد نتائج البكالوريا 2019 المغرب احرار بالفعل، وذلك من خلال Taalim.ma الخاصة بالمترشحين والمترشحات المتمدرسين، أو من خلال موقع “ترشيحات”، أو عن طريق البوابة الرسمية لموقع وزارة التربية الوطنية men.gov.ma.

نتائج البكالوريا 2019 المغرب احرار

يمكنكم معرفة نتائج البكالوريا في المغرب 2019 من خلال الموقعين الأساسيين الذي سبق وذكرناهم لكم، وذلك للاستعلام عن النقاط، وهما موقع وزارة التربية الوطنية والموقع الثاني هو موقع الاستعلام المباشر عن موعد نتائج البكالوريا 2019 المغرب للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا.

وزارة التربية الوطنية بالمغرب

أعلنت وزارة التربية الوطنية أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج البكالوريا 2019 المغرب احرار اليوم الموافق يوم السبت وهو الثالث عشر من يوليو وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا عن طريق المسحة الخاصة بالمترشحات والمترشحين المتمدرسين، وسيكون على موقع ترشيحات في تمام الساعة الخامسة مساءً.

روابط نتائج الباك الاستدراكية بالمغرب 2019

طريقة ايجاد نتائج البكالوريا 2019 المغرب

يتم الاستعلام عن النتيجة من خلال رقم المسار الخاص بك، فقم بالدخول الى رابط الاستعلام وقم بكتابة رقم المسار في الخانة المخصصة لك وبعد ذلك قم بالنقر علي كلمة بحث لتظهر لك نتائج البكالوريا في المغرب.