نتائج البكالوريا 2019 المغرب الدورة العادية عبر رابط نتائج الباك برقم المسار

نتائج البكالوريا 2019 المغرب الدورة العادية ، ينتظرها الطلاب والطالبات المتمدرسين والأحرار في أنحاء مملكة المغرب بفارغ الصبر، والتي من المقرر الإعلان عن ظهورها رسميًا، حسبما أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربية ، يوم الأحد الموافق 23 يونيو 2019 في تمام الساعة العاشرة صباحًا ، وذلك عبر رابط نتائج الباك برقم المسار ” الرقم الوطني” ، في حين تكون متاحة النتائج في المدارس بدءًا من الساعة الخامسة مساءًا.

نتائج البكالوريا 2019 المغرب

موعد ظهور نتائج البكالوريا الدورة العادية في المغرب 2019

يُذكر أن عملية تصحيح أوراق الإجابات على امتحانات البكالوريا للدورة العادية من العام الدراسي 2018/2019 في أنحاء المغرب ، قد انتهت منذ يومين حسب تصريح لمسؤول في وزارة التربية الوطنية ، وكان من المقرر إعلان النتائج يوم الأربعاء المقبل 26 يونيو، ولكن حسب المصادر تم تحديد يوم غد الأحد 23 يونيو في تمام الساعة العاشرة صباحًا موعدًا لإعلان نتائج البكالوريا عبر مسطحة ” Taalim.ma ” ، الخاصة بالتلاميذ والتلميذات المتمدرسين والأحرار وعبر الموقع الرسمي لـ وزارة التربية الوطنية

رابط مطالعة نتائج البكالوريا 2019 المغرب الدورة العادية

سوف يزداد بداية من صباح الأحد 23 يونيو الجاري البحث عن نتائج البكالوريا، وعن الرابط الإلكتروني الرسمي الخاص بالنتائج بشكل كبير جدًا، مما قد لا يفتح الموقع بشكل سليم لذا لا بد من تكرار المحاولة مرات عديدة، وللحصول على نتائج البكالوريا من قبل جميع الطلبة المتمدرسين والأحرار إلكترونيًا، برقم المسار ، وما على الطالب أو الطالبة سوى الدخول إلى أحد الموقعين التاليين للحصول على النتيجة :

رابط الاستعلام عن نتيجة الباك 2019 ، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي نتائج البكالوريا 2019 للمتمدرسين

تنويه هام: فور الإعلان عن نتائج البكالوريا الدورة العادية، دورة يونيو 2019 قد يكون الولوج إلى الروابط الخاصة بالنتائج صعبًا، وقد تفشل العديد من المحاولات بسبب الضغط الكبير على الموقع الخاص بالنتائج، لذلك يرجى تكرار المحاولات، ويمكنكم ترك تعليق في نهاية المقالة يتضمن أي استفسار بشأن النتائج، وسوف نجيب عليه إن شاء الله، مع كل الأمنيات لجميع الطلبة في المملكة المغربية بالتوفيق والنجاح.