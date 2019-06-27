نتائج البكالوريا 2019 تونس عبر موقع وزارة التربية التونسية والإرساليات القصيرة

تاريخ إعلان نتائج البكالوريا 2019 تونس من خلال موقع وزارة التربية التونسية بالرقم الوطني، أو عبر خدمة الإرساليات القصيرة sms، أحد طرق استعلام نتائج امتحان بكالوريا bac 2019 للدورة الرئيسية، بعد إعلان وزارة التربية فتح التسجيل بها للمنتفعين في شركات الجوال الثالث، منذ 25 جوان 2019 وتستمر عملية التسجيل حتى صور بلاغ صحفي جديد، سيحدد منه موعد ظهور نتائج الباك لجميع المترشحين، وظهور نسب نجاح البكالوريا الرسمية .

وزارة التربية والتعليم التونسية دعت جميع المترشحين إلى التسجيل في خدمة الإرساليات ، وذلك مقابل 950 مليم، للحصول على نتائج البكالوريا 2019 تونس بالرقم الوطني، من خدمات موقع وزارة التربية، أو من رسائل sms لمن سجل لدى إحدى شركات الاتصالات الثلاثة وهما أورنح، و اتصالات تونس، واوريديو، عبر طريقة أو خطوة التسجيل المبينة أدناة لسهولة استخراج النتائج والحصول عليها.

تاريخ نتائج البكالوريا 2019 تونس

الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، رجحت ظهور نتائج امتحان شهادة البكالوريا 2019، يوم الأحد أو الاثنين المقبلين، أو خلال الفترة من 30 يونيو وحتى2 طويليه، وسيعلن وزير التربية عن نسب نجاح نتيجة البكالوريا التونسية، وإحصائيات النجاح في الدورة الرئيسية من امتحانات الباك 2019.

تسجيل الإرساليات نتائج بكالوريا 2019

بدء تسجيل الإرساليات منذ 25 جوان 2019، عبر رقم 85005، يتم تدوين بها كلمة bac ثم باقي البيانات على حسب ما ورد في البلاغ المرق.

تعليمات تسجيل الإرساليات موضحة بعالية لسرعة حصول على نتائج البكالوريا تونس 2019 .

موقع وزارة التربية الوطنية التونسية

يقدم موقع وزارة التربية الوطنية التونسية رابط نتائج بكالوريا 2019 بالرقم الوطني واستخراج النتائج والمعدلات، وسيوفر الموقع بيانات نسب نجاح نتائج البكالوريا 2019 في تونس، حيث يبلغ عدد المترشحين حوالي 131 ألف مترشح ومترشحة، تفاصيل نتائجهم بعد ساعات.