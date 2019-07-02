نتائج البكالوريا 2019 سوريا برقم الاكتتاب والاسم رابط استعلام عبر وزارة التربية السورية moed gov sy site

نتائج البكالوريا 2019 سوريا، حيث يتمكن جميع طلاب الصف التاسع بسوريا الاستعلام عن نتائج البكالوريا السورية من خلال رقم اكتتاب الطالب كما أعلنت وزارة التربية السورية وذلك عن طريق الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم السورية، حيث تستعد الوزارة لإعلان نتيجة طلاب البكالوريا بسوريا وذلك في المؤتمر الصحفي الذي سيُعقد بعد قليل، على أن تُعلن نتيجة جميع أقسام البكالوريا سواء لطلاب شعبة علمي، أدب، نسوي، صناعي، تجاري، شرعي بجميع ولايات دولة سوريا.

نتائج البكالوريا 2019 سوريا

يترقب جميع الطلاب ظهور نتيجة البكالوريا حيث قد أدى حوالي 600000 طالب وطالبة امتحانات البكالوريا، حيث قد تم الإنتهاء من تصحيح أوراق الطلاب بمرحلة الثانوية السورية وذلك بجميع مدن سوريا دمشق، حلب، اللاذقية، أدلب، دير الزور وغيرها من المدن الأخرى بالدولة، كما قد تجاوزت نسبة نجاح طلاب الصف التاسع نسبة 85% وهي أعلى من نسبة النجاح العام الماضي، وقد اعتمدت النتيجة من السيد الدكتور هوزان وزير التربية بسوريا.

رابط نتائج البكالوريا 2019 سوريا

يتمكن جميع طلاب البكالوريا استخراج نتائج الدورة الثانية لعام 2019 وذلك عن طريق تسجيل الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم بسوريا على أن يقوم طلاب الصف التاسع 2019 بسوريا بالدخول على الرابط ومن ثمّ اختيار المحافظة التابع لها الطالب والضغط على زر عرض نتائج الامتحانات على أن يُحدد الطالب أو الطالبة الشعبة التابع لها وبعد ذلك يكتب رقم الاكتتاب الخاص به والضغط على زر الإستعلام عن النتيجة،