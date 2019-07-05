نتائج البكالوريا 2019 لبنان| رابط نتيجة الباك الدورة العادية ونتيجة البريفية بالإسم ورقم الترشح

يتظر طلاب وطالبات البكالوريا في لبنان إعلان نتائج الباك 2019، والتي تعلنها وزارة التربية والتعليم اللبنانية خلال مؤتمر صحفى بحيث توضح من خلاله مؤشرات ونسب النجاح والرسوب، وأسماء أوائل البكالوريا 2019، وايضًا إعلان النتيجة لجميع الطلاب بشكل رسمى، حيث يستطيع الطالب بعد ذلك الإستعلام عن نتيجته عبر الرابط المباشر لموقع وزارة التربية والتعليم في لبنان.

نتيجة البكالوريا 2019 لبنان بالإسم ورقم الترشح

وأعلنت وزارة التربية والتعليم اللبنانية أن نتائج امتحانات البكالوريا للعام الدراسى 2018/2019 ستظهر رسميًا من خلال موقع “وزارة التربية والتعليم العالي“، والذى تتاح عليه النتيجة رسميًا فور اعلانها، ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط بالخطوات التالية:

قم بإختيار نتائج الطلاب. حدد العام الدراسى الحالى 2019. اختر الصف الدراسى الخاص بك. حدد الدورة الخاصة بك (عادية – استثنائية). قم بإدخال رقم المرشح، واضغط بحث.

نتيجة البكالوريا 2019 لبنان بالإسم ورقم الترشح

وأشار وزارة التربية والتعليم العالى، أنه من المحتمل أن تظهر نتائج البكالوريا 2019 لبنان خلال الساعات القادمة، حيث تجرى الآن عمليات التصحيح والرصد النهائية لأوراق الإجابات الخاصة بالطلاب، تمهيدًا لإعلانها حتى يستطيع الطالب الإستعلام عن درجاته التى من خلالها يقوم الطالب بتحديد الكلية التى يرغب فى الإلتحاق بها بحسب هذه الدرجات، لذا تمثل شهادة البكالوريا قلق كبير بين الطلاب وأولياء الأمور، ونتابع معكم اخر تطورات نتائج البكالوريا 2019 لبنان، حيث سيتم إرفاق رابط الإستعلام عنها من خلال هذا الموضوع فور ظهورها رسميًا.