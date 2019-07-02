هنا استظهار نتائج البيام 2019 التعليم المتوسط برقم التسجيل | نتائج التعليم المتوسط 2019 موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2019 ” نتائج البيام 2019 ” الجزائر أصبحت قيد الاعتماد من قبل السيد الوزير خلال الساعات القادمة، ومباشرة سيتم رفعها إلكترونيا عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ويتمكن جميع الطلاب وأولياء الأمور من الحصول على كشف نقاط شهادة البيام 2019 بالجزائر برقم التسجيل، ومع بداية ساعات يوم 1 جويلية سيتم إعلان نتيجة شهادة التعليم المتوسط لجميع الولايات 2019 لجميع الولايات الجزائر وباتنة وسكيكدة وسعيدة والأغواط وأم البواقي و وغيرهم من الولايات.

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2019

انتهت جميع أعمال تصحيح أوراق امتحانات شهادة التعليم المتوسط 2019 البيام لمختلف الولايات وتم رصد كشوف نقاط نتائج البيام 2019 لجميع الطلاب وحصر قوائم الطلاب الأوائل، وقامت أحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بنشر نسب نجاح الطلاب وأسماء الطلاب الأوائل وترتيب كل الولايات.

موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

يستعد جميع الطلاب وأولياء الأمور للاستعلام عن نتيجة شهادة التعليم المتوسط 2019 برقم التسجيل عبر روابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وموقع وزارة التربية الوطنية نتائج البيام 2019، ويمكن جميع الطلاب كتابة جميع البيانات الخاصة بهم عبر التعليقات لنوافيكم بالنتيجة حال ظهورها.

نتائج البيام 2019

ساعات قليلة تفصلنا عن ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط 2019 البيام برقم التسجيل، وفعليا تم اعتماد نتائج شهادة التعليم المتوسط 2019 الجزائر برقم التسجيل وبلغت نسبة نجاح الطلاب حوالي ” 55 % ونسبة القبول 66% ” ويمكن لجميع الطلاب التعرف على نتائج البيام 2019 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لجميع الولايات :