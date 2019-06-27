نتائج البيام 2019 برقم التسجيل نتيجة شهادة المتوسط بالجزائر جميع الولايات موقع وزارة التربية الوطنية

يترقب طلبة وطالبات نتائج البيام bem 2019 التى طال انتظارهم لها وهم في ترقب لمعرفة موعد ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط جميع ولايات الجزائر التى سيتم اعتمادها خلال الأيام القادمة كحد أقصى مطلع شهر يوليو عبر موقع وزارة التربية الوطنية الموقع الرسمي، حيث انطلقت امتحانات البيام يوم 28 جوان واستمرت لمدة ثلاثة أيام متواصلة وانتهت 30 جوان وقد بدأت عمليات التصحيح على الفور أول بأول للتصديق على ننتائج التعليم المتوسط من قبل وزير التربية والتعليم عبد الحكيم بلعباد عند الانتهاء من تصحيح كراسات الاجابات الخاصة بالطلاب.

موقع وزارة التربية الوطنية نتائج البيام 2019

والجدير بالذكر أن عدد الترشحين والمترشحات الذين تقدموا لامتحانات التعليم المتوسط بالجزائر بجميع الولايات يبلغ عددهم حوالى 600 ألف طالب وطالبة، لذا سنقدم لكم عبر موقعكم كلمة طريقة الاستعلام عن نتائج البيام 2019 الجزائر برقم التسجيل والخطوات المتبعة للحصول على النتائج بكل سهولة، وقد أفاد مصدر مسئول بوزارة التربية الوطنية بأنه جاري حاليا عملية رصد الدرجات ويليها سيتم الكشف عن نقاط شهادة التعليم المتوسط.

شهادة التعليم المتوسط بالجزائر جميع الولايات

لقد صرح وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعباد بأن نتائج البيام كل ولايات الجزائر التى تضم ( ولاية الشلف – ولاية الأغواط- ولاية بجاية- ولاية البليدة- ولاية بسكرة- ولاية بشار- ولاية تلمسان- ولاية عنابة- ولاية سيدي بلعباس- ولاية قالمة- ولاية معسكر وغيرها من الولايات الأخرى سيتم إعلانها من خلال موقع الديوان الوطني وهم الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية الوطنية الذى يقدم كافة النتائج لجميع المراحل التعليمية برقم التسجيل الخاص بالمترشحين والمترشحات