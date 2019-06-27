نتائج البيام 2019 شهادة التعليم المتوسط موقع الديوان الوطني للامتحانات

ترقب نتائج البيام 2019 برقم التسجيل عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بعد تحديد تاريخ نتائج شهادة التعليم المتوسط 2019 للمرشحين والمرشحات في جميع الولايات الجزائرية، وسيعلن موقع وزارة التربية الوطنية عن رابط ظهور نتائج bem 2019 وتحديد نسب النجاح، ثم توقيت استظهار معدلات الدور الأول بالرقم السري ورقم تسجيل المترشح أو المترشحة، حتى يتم تفعيل خدمة استخراج كشف نقاط التعليم المتوسط من نفس رابط نتائج الامتحانات.

اعلن عبد الحكيم بالعابد وزير التربية الوطنية في الجزائر تاريخ نتائج شهادة التعليم المتوسط 2019، وحدد يوم 1 يوليو 2019 ليكون هو الموعد الرسمي والنهائي لفتح رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bem.onec.dz ، بغية استظهار نتائج البيام 2019 برقم التسجيل والرمز المرئي، وهو ما جعل حدة حالة التوتر والقلق تسكن لدى أولياء الأمور وكذلك المتمدرسين والأحرار لحين ظهور النتائج.

استظهار نتائج البيام 2019

ساعات قليلة تفصلنا عن يوم استظهار نتائج البيام 2019 عقب ظهور نتائج شهادة التعليم الابتدائي منذ عدة أيام، لتعم الفرحة والبهجة أوساط أولياء الأمور والأسر الجزائرية، بعد معرفة نتائج عام مضى من الجهد والمثابرة في انتظار تلك الفرحة أي فرحة النجاح، ونعمل على المسهمة ي تقديم خدمة توفير روابط النتائج الرسمية، وما يتاح من أخبار من مسئولي وزارة التربية حول تاريخ ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط 2019 الرسمية.

موقع نتائج التعليم المتوسط 2019

رابط النتائج برقم التسجيل سيكون عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، الموقع الرسمي لنتائج المترشحين والمترشحات، وستعلن وزارة التربية عن رابط نتائج التعليم المتوسط الرسمي قبل تاريخ نتائج البيام 2019 يوم الأحد المقبل وبحد أقصى يوم الاثنين 1-7-2019 .