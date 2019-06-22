نتائج التاسع المتوسط “البريفية” اللبنانية/ ملفات pdf للأسماء عبر موقع وزارة التربية والتعليم العالي

أعزائي الطلبة والطالبات بالتاسع المتوسط في لبنان يسعدنا التواجد معكم لمتابعة أخر أخبار النتيجة، حيث يترقب العديد من أبنائنا الطلاب الإفصاح عن النتيجة بفارغ الصبر، وذلك بعد أن أدي الطلاب الإمتحانات بدون مشاكل في الأول من يونيو الجاري، وكان المسئولين عن العملية التعليمية في لبنان قد أعطوا اهتمام كبير بمتابعة سير عملية الإمتحانات وتزليل كافة العقبات حتي تتم الإمتحانات بسهولة ويسر.

نتيجة البريفية “التاسع المتوسط”

منذ انتهاء الإمتحانات وتقوم الكنترولات بمحافظات لبنات بالعمل على إنهاء التصحيح ورصد الدرجات، وبالفعل أشارت تصريحات لمسئولين بالتعليم في لبنان عن أن النتيجة يتم تجهيزها للإعلان اليوم السبت 22 يونيو، في مؤتمر صحفي بحضور السيد الوزير “مروان حمادة” لإعلان تفاصيل النتيجة ونسبة النجاح التي تشير المؤشرات الأولية عن إرتفاعها عن العام الماضي حيث وصلت تقريباً إلي 82%، وسيتم الإعلان عن النتيجة فور إعتمادها ويتم إستخراجها برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم العالي.

استخراج نتيجة “البريفية” اللبنانية

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم العالي.

كتابة اسم الطالب.

كتابة رقم الجلوس.

الضغط على بحث

يتم عرض النتيجة بطريقة ملفات pdf.

نتيجة التاسع المتوسط محافظات

محافظة بيروت:- الأحد 23 يونيو.

محافظة جبل لبنان:- الأحد 23 يونيو.

محافظة الشمال:- الأحد 23 يونيو.

محافظة الجنوب:- الأحد 23 يونيو.

محافظة قضاء البقاع:- الإثنين 24 يونيو.

محافظة طرابلس:- لم يحدد موعد.

محافظة الكورة:- لم يحدد موعد.

محافظة البترون:-لم يحدد موعد.

محافظة قضاء المتن:- لم يحدد موعد.

محافظة زغروتا:- لم يحدد موعد.

محافظة قضاء الشوف:- لم يحدد موعد.

محافظة قضاء بشري:- لم يحدد موعد.

محافظة قضاء عكار:- لم يحدد موعد.

ومازالت النتيجة يتم تجهيزها للإعلان اليوم حسب تصريحات رئيس اللجان الفاحصة “فادي البرق”، وفور الإنتهاء منها سيتم إعلانها بمعرفة السيدالوزير، ومن ثم إعلانها حسب الجدول الزمني لكل محافظة كما موضح بعاليه.