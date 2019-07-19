نتائج التاسع سوريا 2019 عبر موقع وزارة التربية السورية برقم الاكتتاب

البحث عن نتائج التاسع سوريا 2019 عقب ظهور نتائج البكالوريا، وفتح بوابة النتائج الامتحانية عبر موقع وزارة التربية السورية، لاستخراج الدرجات والمعدلات حسب رقم الاكتتاب واسم الفرع الدراسي، والتي جاءت قبل ظهور نتائج التعليم الابتدائي والإعدادية الشرعية ضمن نتائج شهادة التعليم الأساسي 2018-2019، كما كان متبع لسنوات عديدة مضت، وبالتالي كثرت الشائعات والتكهنات التي روجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول موعد ظهور نتائج الطلاب في شهادة التعليم الأساسي، مما زاد حالة القلق والترقب في أوساط أولياء الأمور والطلاب.

أعلنت وزارة التربية السورية عن صدور نتائج البكالوريا 2019 حسب الاسم ورقم الاكتتاب، ونشرت الروابط التي تحتوى كشوف النتائج بالاسم لجميع المحافظات على موقع رئاسة مجلي وزارة سوريا، ولا زالت عمليات الاستعلام مستمرة، خاصةً في ظل سوء أو بطء خدمات الإنترنت في بعض المناطق، وهو مت دفع المسئولية لتوفير النتائج على أكثر من موقع كي يتمكن الطلاب من الاستعلام بكل سهولة، على الجهة الأخرى لا تزال تصريحات مسئولي التربية والتعليم غير واضحة حول موعد ظهور نتائج التاسع 2019 في سوريا.

موعد نتائج التاسع 2019 سوريا

وزير التربية والتعليم السوري عماد العزب، لم يتحدث عن موعد ظهور نتائج التاسع 2019 في سوريا، ووفق تصريحات سابقة، فقد تم الحديث عن ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط، عقب نتائج شهادة الثانوية العامة بجميع فروعها، وستوفر بوابة النتائج الامتحانية بوابة الاستعلام عن نتيجة التعليم المتوسط برقم الاكتتاب بعد تحديد اسم المحافظة واسم الشهادة.

بوابة النتائج الامتحانية وزارة التربية سوريا

الموقع الرسمي لنتائج طلاب سوريا بجميع المراحل الدراسية، هو بوابة النتائج الامتحانية لاستعلام نتائج التاسع، والتي يمكن الدخول ايلها من رابط موقع وزارة التربية والتعليم السورية، وقد تعلن نتائج التعليم الأسسي قبل منتصف الأسبوع المقبل .

تحديث: ظهرت الآن نتائج التاسع عبر موقع وزارة التربية السورية وموقع رئاسة مجلي الوزراء، حيث كان من المقرر تفعيل رابط الاستعلام عن نتيجة الإعدادية الشرعية ونتائج الصف التاسع عن الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت سوريا، والنتاج متاحة الان حسب رقم الاكتتاب من بوابة النتائج الامتحانية لطلاب سوريا.