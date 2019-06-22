نتائج التاسع لبنان 2019 brevet results وزارة التربية والتعليم اللبنانية ” بالاسم ورقم المرشح ” جميع المحافظات

يستعد طلبة وطالبات الصف التاسع لبنان لمعرفة نتائج البريفيه 2019 brevet results الشهادات المتوسطة لبنان خلال الساعات الحالية، بعدما تقدم السيد الوزير مروان حمادة من نشر بيان رسمي يحمل ظهور نتيجة الصف التاسع الشهادات المتوسطة 2019 لبنان يوم السبت الموافق 22 حزيران، حيث يمكن لجميع الطلاب الدخول عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم اللبنانية والاستعلام عن نتائج البريفيه 2019 بالاسم ورقم المرشح، بالإضافة لتوفير عدد من الوسائل التي تسهل على جميع الطلاب الحصول على علامات الصف التاسع لهذا العام.

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نتائج البريفيه الصف التاسع لبنان 2019

تنشر وزارة التربية والتعليم اللبنانية جميع ملفات نتائج الشهادات المتوسطة الصف التاسع 2019 لجميع الطلاب عبر الموقع الرسمي، فضلا على إرسال إشعار من الوزارة يحمل الرسوب والنجاح، وأيضا توفير تطيبق الوزارة للاستخراج نتائج الصف التاسع 2019 في لبنان.

نتائج الصف التاسع الشهادات المتوسطة 2019

سيتم إعلان نتيجة الصف التاسع الشهادات المتوسط 2019 في لبنان لجميع المحافظات في آن واحد وتشتمل على ” بيروت ، جبل لبنان، قضاء طرابلس، قضاء بعيدا، وقضاء عالية، وقضاء عكار، قضاء بشري، قضاء المتن ، وقضاء الشوف، محافظة الجنوب”.

وزارة التربية والتعليم اللبنانية

في حال اعتماد نتائج البريفيه 2019 الصف التاسع لبنان 2019 لجميع الطلاب البالغ عددهم 52 ألف طالب وطالبة، يمكن لجميع الطلاب التوجه إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم اللبنانية للحصول على النتيجة مباشرة حال ظهورها.