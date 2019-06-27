نتائج التاسع 2019 اليمن رابط موقع وزارة التربية والتعليم في اليمن

نتائج التاسع 2019 اليمن هو ما بدأ طلاب الشهادة العامة للمرحلة الأساسية من التعليم في اليمن بالبحث عنه خلال هذه الأيام، حيث قامت وزارة التربية والتعليم باليمن بالاعلان عن نتائج التاسع في محافظة عدن والمحافظات المحررة خلال الأيام الماضية.

كما أن هناك عدد كبير من طلاب الصف التاسع في جمهورية اليمن يقومون بأداء امتحانات نهاية العام خلال هذه الأيام، وبالتحديد في محافظة صنعاء والمناطق التابعة لها، وعدد من المحافظات داخل اليمن، والتي يجري حالياً فيها امتحانات الصف التاسع 2019 اليمن الدور الأول خلال هذه الأيام.

وكان عدد 271ألفا و160 طالباً وطالبة موزعين على ألفين و٢٢٣ مركز امتحاني في اليمن قد قاموا بأداء امتحانات الصف التاسع 2019 في اليمن هذا العام، حيث أن النتائج ظهرت حتى الآن في عدد من المحافظات، بينما لم تظهر في المحافظات الأخرى، والتي لايزال الطلاب فيها حتى الآن يؤدون امتحانات شهادة التعليم الأساسي في اليمن.

هذا ومن المقرر أن ينتهي طلاب الصف التاسع في اليمن 2019 بصنعاء وبعض المحافظات الأخرى من أداء امتحانات شهادة التعليم الأساسي اليوم الخميس، حيث كان الطلاب قد بدأوا الامتحانات بداية الأسبوع الماضي.

موقع وزارة التربية والتعليم اليمن

ومن أجل الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2019 في اليمن كل ما عليكم هو التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم في اليمن على الانترنت من خلال الرابط res-ye.net والذي يوفر لكم خدمة الاستعلام عن نتائج التاسع 2019 ” نتيجة شهادة التعليم الأساسي” في اليمن.