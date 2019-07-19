ظهرت الآن نتائج التاسع 2019 سوريا بالاسم ورقم الاكتتاب (بوابة النتائج الامتحانية moed.gov.sy/site).. نتائج التعليم الأساسي 2019

نتائج التاسع 2019 سوريا برقم الاكتتاب، بعد نفي وزارة التربية السورية تحديدها موعد رسمي لصدور نتائج التاسع 2019 سوريا برقم الاكتتاب، أصدرت الوزارة بيان رسمي مؤكد أعلنت من خلاله أن نتائج شهادة التعليم الأساسي 2019 في جميع محافظات سوريا سيتم الإعلان عنها اليوم الجمعة 19-7-2019 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، وستكون النتائج متوفرة عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة.

نتائج التاسع 2019 سوريا برقم الاكتتاب:

بعد انتشار الاشاعات وتناقل الأخبار الكاذبة بشأن نتائج التاسع 2019 سوريا برقم الاكتتاب حالة من الغضب الشديد والاستياء سيطرت على الطلبة وأولياء أمورهم الذين يشاركونهم لحظات التوتر والقلق، وما تسبب في تفجير حالة الغضب هو تعمد وزارة التربية والتعليم السورية التكتم على أخبار نتائج شهادة التعليم الأساسي 2019 سوريا مما جعل الإشاعات والأقاويل تنتشر بشكل كبير، ووجه الألا من الطلاب نداءاتهم للدكتور عماد العزب وزير التربية والتعليم السوري للاسراع في عملية الإعلان عن النتائج.

لحظات عصيبة وحالة نفسية سيئة مر به طلاب وطلبات المرحلة الإعدادية في جميع أنحاء البلاد وشاركهم هذه المشاعر أولياء أمورهم الذين ينتظرون صدور نتائج التاسع 2019 سوريا على أحر من الجمر، فيرغب جميع أولياء الأمور الإطمئنان على مستقبل أبناءهم متمنين أن يحققوا أفضل النتائج والتفوق في هذه الشهادة الهامة والانتقال لمرحلة تعليمية جديدة والسير نحو النجاح بخطى ثابتة، فتعد نتائج الصف التاسع المرحلة الإعدادية من النتائج الهامة لأن على أثرها ينتقل الطلاب لمرحلة تعليمية جديدة.

نتائج التاسع 2019 سوريا برقم الاكتتاب:

عقب اعتماد نتائج التاسع 2019 سوريا برقم الاكتتاب من معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عماد العزب، سيتم رفعها عبر بوابة النتائج الامتحانية moed.gov.sy/site لتكون متوفرة أمام الطلاب والطالبات حيث ستكون عملية الاستعلام عبر رقم الاكتتاب واسم الطالب والكنية والمحافظة.

تحديث: اعتمدت وزير التربية السورية نتائج التاسع 2019 سوريا منذ قليل، وتم رفع النتائج عبر بوابة النتائج الامتحانية والآن بإمكان الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائجهم، وننوه أن ربما تواجهكم مشكلة في الدخول إلى رابط الوزارة بسبب الضغط الكبير من الطلاب.