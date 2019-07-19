جارى اعتماد .. نتائج التاسع 2019 سوريا برقم الاكتتاب ” moed.gov.sy/site “| نتائج التعليم الأساسي والإعدادية السورية عبر بوابة نتائج الامتحانية

أعلنت وزارة التربية السورية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ” فيس يوك ” أنه سيتم اعتماد نتائج التعليم الأساسي 2019 في سوريا يوم الجمعة الموافق 19 يوليو في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا ” حتى لا يواجه موقع الوزارة أي ضغط أو عطل”، وبذلك تتاح روابط الاستعلام عن نتائج التاسع 2019 في سوريا عبر موقع وزارة التربية السورية تحديدا بوابة نتائج الامتحانية، حيث طال انتظار الطلبة والطالبات موعد صدور نتائج التاسع والإعدادية الشرعية 2019 في سوريا، منذ انتهاء امتحانات التعليم الأساسي 2019 يوم 26 يونيو تنتشر العديد من الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بصدور نتائج التاسع لعام 2019، ولكن تصدر سريعا وزارة التربية السورية بيان بنفي تلك الأخبار الغير صحيحة، وتنوه جميع الطلاب على متابعة أخبار نتائج التاسع في سوريا 2019 من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية السورية على الفيسبوك.

نتائج التاسع 2019 سوريا

دقائق قليلة تفصلنا عن اعتماد نتائج التاسع 2019 في سوريا لجميع المحافظات، حيث وفقا لتصريح وزارة التربية السورية عبر صفحتها الرسمية توضح أنه مع تمام الساعة الثانية عشر ظهرا سيتم رفع نتائج التعليم الأساسي 2019 لجميع الطلاب ” التاسع والإعدادية الشرعية ” ويمكن لكل من الطلاب وأولياء الأمور الإطمئنان على علامات أبنائهم في جميع المواد الدراسية.

موقع وزارة التربية السورية بوابة نتائج الامتحانية

سيتم تفعيل رابط موقع وزارة التربية السورية بوابة نتائج الامتحانية لاستقبال الطلاب الراغبين في التعرف على علامات نتائج التاسع 2019 في سوريا، سيتم الاستعلام عن نتائج التعليم الأساسي 2019 الإعدادية الشرعية حسب الاسم ورقم الاكتتاب، والجدير بالذكر أن طلاب التاسع تقدموا لأداء امتحانات التعليم الأساسي في تاريخ ..

يترقب جميع الطلاب اعتماد نتائج التاسع 2019 سوريا على أحر من الجمر، حيث طال انتظارهم لصدور نتائج التعليم الأساسي 2019، وانساق الكثيرين من الطلاب وراء الشائعات السابقة ومع مرور عقرب الساعة على 12 ظهرا سيتم رفع جميع نتائج التعليم الأساسي والإعدادية 2019 عبر موقع وزارة التربية السورية.