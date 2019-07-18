نتائج التعليم الأساسي الصف التاسع في سوريا 2019 برقم الاكتتاب من موقع وزارة التربية السورية

وزارة التربية السورية نشرت علي صفحتها الرسمية منذ قليل بأنها سوف تقوم باعتماد نتائج التعليم الأساسي الصف التاسع في سوريا 2019 صباح اليوم في تمام الساعة الثانية عشر مساءً، حيث ستقوم الوزارة بنشر فعاليات المؤتمر الصحفي الذي سوف يقيمه وزير التربية والتعليم السوري لكي يتطلع علي تفاصيل نتائج شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية 2019، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط الموقع الرسمي للوزارة أسفل هذا المقال.

فور اعتماد نتائج الصف التاسع في سوريا 2019، سوف يتم رفع نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية على بوابة الامتحانات الإلكترونية التابع لوزارة التربية والتعليم السوري، والتي تعتبر الوحيدة التي تقوم بصدور النتائج الامتحانية كما فعلت بـ نتائج البكالوريا في سوريا

نتائج التعليم الأساسي الصف التاسع في سوريا 2019

من اجل أن يستطيع أي طالب أو طالبة الاطلاع علي الدرجات الخاصة بالنتيجة والعلامات بشكل تفصيلي يلزم عليك زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية، وحفظ الرابط الإلكتروني علي جهازك الشخصي من اجل الحصول علي النتيجة فور اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم الحالي.

موقع وزارة التربية السورية الرسمي

يمكن الاستعلام عن نتائج امتحانات الصف التاسع 2019 في سوريا عن طريق بوابة النتائج الامتحانية الرسمية التابعة للوزارة، وذلك عن طريق الرابط الموضح لكم بعالية، علما بأن موقع وزارة التربية السورية سوف يشهد حالة من عدم الاستقرار في الساعات القليلة المقبلة وذلك بسبب الأقبال الشديد من قبل الطلبة والطالبات في معرفة علامات نتائج التعليم الأساسي الصف التاسع في سوريا 2019، حيث تتمنى أدارة موقع كلمة دوت أورج لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.