نتائج التوجيهي ٢٠١٩ فلسطين| موعد نتائج الثانوية العامة الدورة الأولي والاستعلام عبر وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس فقط

تابع في هذه المقالة نتائج التوجيهي ٢٠١٩ فلسطين حيث سادت العديد من الشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي بين الطلاب حول تحديد موعد نتائج التوجيهي 2019 في فلسطين، وقد اكدت العديد من المصادر في وزارة التعليم أن الأوراق الامتحانية لجميع الطلاب والطالبات بكافة الولايات لم يتم الانتهاء من تصحيحها حتي هذه اللحظة، وسيتم إعلان نتائج التوجيهي 2019 الدورة الأولي خلال الشهر الجاري فور الانتهاء من أعمال لجان التصحيح والمراجعة والرصد، وقد ذكرت بعض المصادر أن نتيجة الثانوية العامة الانجاز سيتم تحديد موعد إعلانها رسميا خلال الاسبوع القادم، كما تم ذكر العديد من الأخبار الهامة، تابع المقالة لمعرفتها.

نتائج التوجيهي ٢٠١٩ فلسطين

يترقب الطلاب وأولياء الأمور في جميع المدن إعلان نتائج التوجيهي ٢٠١٩ فلسطين بفارغ الصبر، فقد انتهت امتحانات الثانوية العامة الدورة الاولي 2019 للعام الدراسي الحالي يوم 26 يونيو، حيث بدأت يوم 8 يونيو الماضي، وقد مضت الامتحانات بسلاسة وتحت متابحة وزارة التربية والتعليم، ويجري حاليا تصحيح الأوراق الامتحانية كلها والاستعداد للمراجعة والرصد.

متى نتائج التوجيهي 2019 فلسطين

يتم الإعلان رسميا عن متى نتائج التوجيهي 2019 فلسطين عبر المواقع الخاصة بالاخبار الفلسطينية، وذلك بعد البيان الخاص باعتماد نتائج الطلاب، ويتم الاستعلام عبر الرابط المباشر المباشر رسميا فور الانتهاء من تصحيح اوراق الطلاب والطالبات، ثم يتم مراجعة الأوراق وجمع الدرجات لجميع الشعب، ويتم اعتماد نتائج الثانوية العامة 2019 من وزير التعليم الفلسطيني تمهيدا لرفع نتائج توجيهي 2019 علي مواقع وزارة التربية والتعليم نتائج التوجيهي 2019 الدورة الاولي.

موعد اعلان نتائج الثانوية العامة

لم يتم تحديد موعد اعلان نتائج الثانوية العامة في المدارس أو علي الانترنت حتي الآن، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه لم يتم الانتهاء من تصحيح الأوراق، ونفي اي شائعات حول إعلان موعد نتائج توجيهي 2019 للدورة الحالية، وقال مؤكدا إن الاسبوع المقبل سيشهد تحديد موعد اعلان نتائج الثانوية العامة رسميا.

وزارة التربية والتعليم نتائج التوجيهي

يتم الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2019 عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج التوجيهي mohe.pna.ps الرسمي لرفع نتائج الطلاب في المرحلة الثانوية في فلسطين، وكشف مدير عام القياس والتقويم أنه سيتم إعلان نتائج التوجيهي ٢٠١٩ فلسطين “الانجاز” عبر أرقام الجلوس فقط دون نشر الأسماء للطلاب والطالبات، وهذا للحفاظ علي خصوصية الطلاب في درجاتهم.