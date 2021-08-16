نتائج التوجيهي 2021 الموقع الرسمي نتيجة الثانوية العامة في الأردن

نتائج التوجيهي في الأردن ينتظرها نحو 107 آلاف طالباً وطالبة في الأردن، حيث يستطيعون صباح اليوم الاثنين 16 أغسطس الحصول على نتائج الثانوية العامة أو ما يعرف بـ «توجيهي 2021» من خلال الضغط على رابط إلكتروني أعدته وزارة التربية والتعليم في الأردن.

الرابط الإلكتروني لـ نتائج التوجيهي في الأردن 2021

ورابط وزارة التربية والتعليم في الأردن المعتمد بخصوص نتائج الثانوية العامة، يتم التعامل مع بالضغط عليه تلك الأيقونة tawjihi jo، ثم تختار نتائج التوجيهي، وتقوم بإدخال البيانات الخاصة بك وهو رقم المقعد، بعد ذلك اضغط على زر البحث، ثم انتظر قليلا حتى تظهر لك النتيجة، وتفعيل الرابط الإلكتروني من جانب الوزارة بخصوص النتائج مرتبط بالمؤتمر الصحفي الصباحي.

موقع نتائج الثانوية العامة 2021 الاردن tawjihi jo

يمكنكم الاستعلام بكل سهولة عن طريق رابط توجيهي جو tawjihi com، وذلك وفق الخطوات المرفقة التالية:

أولاً: يتم الدخول إلي رابط النتائج للثانوية العامة، http://tawjihi.jo/.

ثانياً: يتم اختيار النتائج للثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم.

ثالثاً: يتم إكمال البيانات المطلوبة، بداية من إدخال رقم الجلوس.

رابعاً: يتم كتابة الرقم الظاهر بالصورة، وهو للتأكيد علي أنك لست روبوت.

خامساً: يتم الضغط علي بحث للحصول علي النتائج الخاصة بك.

بهذا تكونوا قادرين علي استعلام نتائج توجيهي جو الآن، وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم نتائج التوجيهي حسب الاسم 2021.

وبحسب تصريحات صحيفة، لأمين عام وزارة التربية والتعليم د. نجوى قبيلات، فأعداد المتقدمين لامتحانات الثاوية العامة في الأردن بلغ 107 آلاف طالبا وطالبة، وأكدت أن أعداد المتقدمين للامتحان الثانوية العامة هذا العام كان الأكبر.

كما توقعت أن تكون النتائج هذا العام ضمن معدلها في العام الماضي، وبحسب وزارة التربية والتعليم في الأردن سيكون طلبة التوجيهي وأولياء الأمور على موعد في العاشرة من صباح الاثنين مع مؤتمر صحفي يعقده وزير التربية والتعليم الدكتور محمد خير أبو قديس، وسيتم تنظيم هذا المؤتمر في مركز الوزارة لإعلان نتائج امتحان شهادة الدِّراسة الثانوي العامة 2021.

نتائج الثانوية العامة في الأردن 2021

كما ذكرت أيضاً صحيفة الغد الأردنية، بأن وزير التربية والتعليم العالي محمد أبو قديس، قال إنه راضٍ عن نتائج الثانوية العامة التي ستعلن اليوم الاثنين، كما أضاف أبو قديس إنه سيكون هنالك رضى من الأهالي عن نتائج التوجيهي.

ومؤخرا قرر مجلس التربية والتعليم، في الأردن تشكيل لجنة من الخبراء، للبدء في العمل على تطوير امتحان الثانوية العامة، والتي تستهدف تطوير وتخفيف الضغوط على الأهل والطلبة من جهة، وبصورة متطورة تساعد الطلبة في التوجه أو التركيز على التخصص الذي يرغب الالتحاق به من جهة أخرى.

وباهتمام أوسع وأكبر، تترقب الأسر المصرية بعد يوم من نتائج الثانوية العامة في الأردن موقفا مماثلا، وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن عقد مؤتمر للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021 يوم الثلاثاء المقبل، وأشارت الوزارة إلي أنه سيتم البث المباشر لمؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء الساعة الواحدة ظهرا.