ترقبوا نتائج الثالث المتوسط 2019 العراق الدور الأول من خلال السومرية نيوز وموقع النجاح ووزارة التربية العراقية

نتائج الثالث المتوسط العراق 2019 الدور الأول قيد الاعتماد حيث أكد مسئولين بوزارة التربية والتعليم بالعراق أن جميع اعمال الكنترول قد انتهت تقريبا ولم يتبق سوي إجراءات فنية لصدورها وبذلك يستطيع طلاب الثالث المتوسط الاستعلام عن نتائج امتحانات الصف الثالث بالعراق خلال الساعات القادمة من خلال موقع النجاح والسومرية نيوز والموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية لذا سنعرض لكم عبر موقعكم كلمة آخر اخبار نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2019 برقم الأكتتاب وطرق الاستعلام عنها بالخطوات.

موقع النجاح نتائج الثالث المتوسط 2019 العراق الدور الأول جميع المحافظات

حالة من القلق والتوتر تسود بين طلاب الثالث المتوسط حيث يترقب آلاف من الطلاب وأولياء الأمور بجميع محافظات العراق الرصافة الأوللى والثانية والثالثة والكرخ الأول والثانية وبغداد كركوك والقادسية والألبار والبصرة وميسان وصلاح الدين ونيبوي وذي قار وبابل وواسط والسليمانية وكربلاء وغيرها من محافظات العراق.

وزارة التربية العراقية الثالث المتوسط 2019

لقد انتهت امتحانات الصف الثالث المتوسط أواخر شهر يونيه الماضي ومنذ تلك اللحظة ويقوم طلابنا بكثيف البحث عن موعد صدور نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2019 العراق برقم الأكتتاب عبر المواقع الإلكترونية الرسمية والغير الرسمية، لذا صرح مسئول بوزارة التربية العراقية أن نتائج الثالث المتوسط سيتم استخراجها رسميا من موقع النجاح والسومرية نيوز برقم الأكتتاب وذلك حين الانتهاء من تصحيح جميع كراسات الإجابات.

سنتواصل مع أبنائنا عبر تلك المقالة ومتابعة لحظية من فريق عمل موقع كلمة الذي يقدم كافة النتائج الدراسية لجميع طلابنا بمختلف البلاد لجلب النتائج بأسهل الطرق وبالتوفيق لجميع الطلاب.