اكتمال نتائج الثالث متوسط ٢٠١٩ العراق استخرجها موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا

وزارة التربية اكتمال نتائج الثالث متوسط ٢٠١٩ العراق، هكذا أعلنت الفضائية التربوية العراقية، والتي حددت الثانية بعد ظهر بغداد، لبدء استخراج نتائج شهادة الصف الثالث المتوسط للعاصمة والمحافظات من موقع وزارة التربية العراقية وكذلك موقع نتائجنا الإلكتروني، حيث تجرى الآن عملية رفع النتائج على الروابط الإلكترونية، وظهرت بالفعل نتيجة مديرية تربية الرصافة الأولى والثانية، وكذلك نتائج تربية الكرخ الأولى في طليعة النتائج التي تم رفعها، عقب الانتهاء من عمليات التدقيق في الدفاتر ورصد الدرجات .

وزارة التربية العراقية أعلنت عن ظهور نتائج الثالث متوسط ٢٠١٩ في العراق مساء اليوم الخميس، حيث تتوالي رفع كشوف الدرجات على الموقع الإلكتروني، وقدمت عدة مواقع خدماتها للطلاب لتوفير الروابط الخاصة بالتعرف على الدرجات، ومن بين تلك المواقع موقع النجاح وموقع نتائجنا وسنوفر لكم تلك الروابط لسهولة معرفة نتائجكم بكل سهولة دون عناء ومشقة البحث بين الصفحات الإلكترونية، ومن المقرر رفع جميع نتائج الصف الثالث المتوسط لجميع المحافظات خلال الساعات القليلة المقبلة فلا داعي للقلق.

استخراج نتائج الثالث متوسط ٢٠١٩

شهدات الساعات الماضية اكتمال نتائج المتوسط 2019 في جميع مديريات التربية، وفق البيان الذي صدر عن وزارة التربية العراقية، بعد اكتمال عمليات التدقيق التي تمت على دفاتر إجابات الطلاب والطالبات في جميع المحافظات، وصدر بيان عن مديريات التربية بالرصافة والكرخ إلى المدارس التابعة لها بالحصول للحصول على كشوف النتائج الخاصة بالطلاب والطالبات التابعين لها، وبالفعل تم رفع تلك الكشوف على الروابط الإلكتروني والتي سنرفقها لكم.

وزارة التربية نتائج الثالث المتوسط الدور الأول

ننشر لكم روابط الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول لجميع المحافظات، بخلاف روابط النتائج لبعض مديريات التربية لسهول التعرف على الدرجات نتيجة حالة الضغط الكبيرة التي تشهدها المواقع الإلكترونية وخاصة موقع وزارة التربية العراقية، لحين اكتمال رفع جميع النتائج، وسنوافيكم بعد قليل بنسب النجاح واهم الإحصائيات.

موقع نتائجنا

أخد الروابط الإلكترونية هو موقع نتائجنا الإلكتروني و الذي يوفر لنا إمكانية الحصول على كشوف نتائج الثالث المتوسط 2019 بالاسم لجميع مديريات التربية وفق اكتمال عملية الرفع.