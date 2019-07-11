اعرف نتائج الثالث متوسط 2019 الدور الأول العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية موقع ناجح السومرية نيوز ” حال ظهورها”

تستعد قناة التلغرام لإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2019 الدور الأول بالعراق عموم المحافظات عصر اليوم، لذا يمكن لجميع طلابنا تسجيل الاسم والمحافظة ليتعرف على درجاته فور ظهور النتيجة، تنشر وزارة التربية العراقية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أنه خلال الساعات القادمة سوف يتوجه جميع المعلمين لتسلم نتائج الثالث متوسط 2019 الدور الأول بالعراق لجميع المحافظات : الكرخ الأولى والثانية والثالثة والرصافة الأولى والثانية والثالثة والبصرة والموصل وبابل وكركوك وكربلاء والمثنى والنجف والأنبار والكونية والسلمانية والديوانية ودهوك وغيرهم، وبذلك سيتم توفير روابط الاستعلام عن نتيجة الثالث متوسط 2019 عبر موقع ناجح والنجاح وموقع السومرية نيوز وموقع وزارة التربية العراقية ملفات جوجل درايف، خلال الساعات القادمة يستطيع جميع الطلبة والطالبات استخراج علامات الصف الثالث متوسط 2019 في العراق بالاسم والرقم الامتحاني.

نتائج الثالث متوسط 2019 الدور الأول

الساعات القادمة سوف تشهد ظهور نتائج الثالث متوسط 2019 عبر موقع ناجح والسومرية نيوز والنجاح، وفور رفع نتائج الثالث المتوسط 2019 إلكترونيا عبر ملفات جوجل درايف يستطيع جميع الطلاب التعرف على درجات الثالث متوسط 2019 الدور الأول معرفة مقدار التحصيل الدراسي خلال الأشهر الماضية.

وزارة التربية العراقية 2019 نتائج الثالث متوسط 2019.

تقدم أكثر من 400 ألف طالب وطالبة لأداء امتحانات الصف الثالث المتوسط 2019 جميع الدراسات العربية والكردية والتركمانية والإسلامية والإنجليزية والتي انتهت في تاريخ يوم 26 يونيو الماضي، وباتت عمليات التصحيح مستمرة بجميع لجان المحافظات، واستمر عمل القائمين على أعمال الكنترول عدد من الأيام تحت إشراف مباشرة من وزارة التربية العراقية.

روابط نتائج الثالث المتوسط 2019

فور اعتماد نتائج الثالث متوسط 2019 من قبل السيد الوزير قصي السهيل سيتم رفع جميع نتائج الدور الأول للصف الثالث متوسط 2019 عموم المحافظات عبر موقع النجاح وموقع ناجح موقع السومرية نيوز وموقع وزارة التربية العراقية وغيرهم من المواقع التي تنشر نتائج العراق 2019، بادر بتسجيل بياناتك عبر التعليقات وتوقعات النجاح أو الرسوب مع تمنياتي بالتوفيق لجميع الطلاب.