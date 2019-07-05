نتائج الثالث متوسط 2019 الدور الأول وزارة التربية العراقية | موقع ناجح والنجاح السومرية نيوز

يبحث الآلاف من الطلبة وطالبات عن نتيجة الصف الثالث متوسط 2019 الدور الأول بالعراق عبر روابط موقع وزارة التربية العراقية وموقع السومرية نيوز وموقع ناجح وموقع النجاح وقناة التلغرام، ووفقا لنشر أحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لوزارة التربية العراقية أن هناك بعض المؤشرات لإعلان نتائج الثالث متوسط 2019 جميع المحافظات عبر روابط جوجل درايف ” ملفات PDF “، لذا ننقل متابعة مستمرة لآخر أخبار إتمام نتيجة الدور الأول للثالث متوسط 2019 من قبل السيد الوزير.

نتيجة الثالث متوسط 2019 العراق

خلال الساعات الأولى من يوم السبت سوف يتم تأكيد معلومة ظهور نتائج الثالث متوسط 2019 لعموم محافظات العراق ” الكرخ الأولى والكرخ الثاني والكرخ الثالثة والرصافة الأولى والثانية والثالثة والموصل والبصرة والمثنى والنجف الأشراف والكونية والسلمانية وكربلاء وكركوك وبغداد وبابل والأنبار ودهوك وغيرهم من المحافظات.

روابط نتائج الثالث المتوسط 2019 الدور الأول

ننشر روابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2019 الدور الأول لعموم محافظات العراق والمنتظر ظهورها خلال الساعات الأولى من يوم السبت القادم، وذلك بعدما انتهت جميع أعمال تصحيح وتدقيق ومراجعة وتحميع ورصد الدرجات، ولم يتبقى الكثير على إتمام وإعلان نتائج الدور الأول بالعراق للدراسة المتوسطة العراقية 2019 ” الدراسات الإسلامية والكردية والتركمانية “.

نتائج الثالث متوسط 2019 موقع ناجح.

نتائج الثالث متوسط 2019 موقع النجاح.

نتائج الثالث متوسط 2019 موقع السومرية نيوز.

نتائج الثالث متوسط 2019 وزارة التربية العراقية.

نوضح لجميع الطلاب أن وزارة التربية العراقية سوف تقوم بإعلان نتائج الصف الثالث متوسط 2019 الدور الأول عبر قناة التلغرام فور اعتمادها من السيد الوزير، ورفعها إلكترونيا عبر ملفات جوجل درايف.