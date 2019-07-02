نتائج الثالث متوسط 2019|| بالعراق الدور الأول موقع ناجح والنجاح كافة المحافظات العراقية

نتائج الثالث متوسط 2019 تستحوذ على اهتمام طلبة وطالبات العراق بعد أن قاموا بأداء الامتحانات طبقاً للجدول العام للدراسات المتوسطة، وذلك لكل من الدراسات العربية التركمانية والكردية والأجنبية للعام الدراسي 2019/2018 الدور الأول، حيث بدأت الامتحانات يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2019 وستمرت حتى يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2019.

نتيجة الثالث متوسط 2019

نتائج الثالث متوسط بالعراق 2019 تستحوذ الآن على اهتمام أولياء الأمور داخل كافة المدن والمحافظات العراقية لتعرف على نتائج أبناءهم بعد أن قام بأداء الامتحانات، كما قام وزير التربية العراقية الدكتور قصي السهيل ومعه وكيل وزارة التربية للشؤون الفنية بتفقد بعض المراكز الامتحانية والاطمئنان على سير مراحل الامتحانات.

نتائج الثالث متوسط 2019 بالعراق

نتائج الثالث متوسط يتم إعلان كل مديرية تعليمية على حدة وذلك كما أعلنت وزارة التربية العراقية، كما أعلنت وزارة التربية عن بدء عمليات التدقيق وتصحيح دفاتر الامتحانات الوزارية لمرحلة الثالث متوسط الدور الأول العام الدراسي 2019/2018، كما أكدت وزارة التربية العراقية أنه سوف يتم ظهور نتائج الثالث متوسط بالعراق لكافة المحافظات العراقية حسب ظهور نتائج الثالث متوسط لكل محافظة عبر المواقع الأتية.

موقع النجاح أظهار نتائج الثالث متوسط

موقع ناجح لإظهار نتائج الثالث متوسط

الموقع الرسمي وزارة التربية العراقية

موقع وزارة التربية العراقية على الفيس بوك

تابع نتائج الثالث متوسط لكافة المحافظات العراقية

سوف يتم وضع رابط نتائج الثالث متوسط 2019 بالعراق عندما يتم ظهورها على المواقع الإلكترونية لكل محافظة من محافظات العراق.

من هنا رابط تحميل الرصافة الأولي نتائج الثالث متوسط

من هنا رابط تحميل نتائج الرصافة الثانية نتائج الثالث متوسط

من هنا رابط تحميل نتائج الثالث متوسط الرصافة الثالثة