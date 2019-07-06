نتائج الثالث متوسط 2019 موقع النجاح الدور الأول بالرقم الإمتحاني جميع المحافظات عبر وزارة التربية العراقية “قريبا”

نتابع ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط 2019 العراق الدور الأول خلال الأيام القادمة عبر موقع وزارة التربية العراقية، وذلك عقب تصريحات رئيس هيئة الإمتحانات بإنتهاء جميع أعمال الفحص الخاصة بنتائج امتحانات الثالث المتوسط بجميع المحافظات العراقية، وسوف يتم إعلان نتائج الثالث المتوسط 2019 الدور الأول من خلال مؤتمر صحفي سوف يعقد بمقر الوزارة، كما سيتم توفير روابط عرض النتيجة على شبكة الإنترنت، ليتمكن كافة الطلاب من الإطلاع على النتيجة من خلال المحافظة التابع لها والرقم الإمتحاني الخاص بالتلميذ.

نتائج الثالث المتوسط 2019 العراق

بدأت امتحانات الدراسة المتوسط 2019 الدور الأول يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو وانتهت يوم الأحد الموافق 30 يونيو بامتحان مادة اللغة الفرنسية للدراسة العربية وامتحان اللغة التركمانية والفرنسية للدراسة الإنجليزية، وعلى الفور بدأت مراكز التصحيح بجميع المحافظات العراقية بأعمال من فحص الدفاتر الإمتحانية ومراجعة وتجميع الدرجات لجميع الدفاتر، كما ستقوم لجنة المراجعة من التأكد من اعمال الفحص وتحديد نسبة النجاح لهذا العام وتجهيز كشوف أسماء الناجحين ودرجاتهم في كل محافظة.

نتائج الصف الثالث المتوسط 2019 الدور الأول

هناك بعض المواقع الرسمية التي تقوم بإتاحة نتائج الإمتحانات من خلال شبكة الإنترنت لجميع الطلاب بكافة المحافظات العراقية ليتمك التلميذ من مُطالعة النتيجة على شبكة الإنترنت قبل عرضها في المدارس، وعلى قائمة تلك المواقع :

عزيزي تلميذ الصف الثالث المتوسط، نحن بصدد إعتماد نتائج الإمتحانات خلال الأيام القادمة، وسوف نتابع معكم سير عملية اعتماد النتيجة وإعلانها رسميا من خلال موقعكم كلمة دوت اورج، مع أطيب التمنيات للجميع بالتوفيق.