رابط نتائج الثانوية العامة الكويت 2021.. تعرف على موقع معرفة درجات الطلاب بالرقم المدني

يُعلن الدكتور علي المضف وزير التربية رابط نتائج الثانوية العامة في الكويت لنهاية العام الدراسي الحالي 2021/2020 مساء يوم غدًا السبت 26 يونيو 2021، هذا وسوف تنقل شاشة تلفزيون الكويت في بث مباشر إعلان سيادة الوزير لنتيجة الصف الثاني عشر العلمي والأدبي والديني، ولن يكون هناك مؤتمر صحفي بسبب الظروف الحالية، وفي خبر سار للجميع، أكدت عدة مصادر مطلعة داخل وزارة التربية الكويتية أن نسبة النجاح في ثانوية الكويت هذا العام تجاوزت 92%، وسوف يُعلن الوزير مساء السبت عن أسماء أوائل الطلبة وربما يكون هناك إتصال هاتفي مع بعضهم على الهواء.

نتائج الثانوية العامة في الكويت 2021

كما أكدت عدة مصادر مطلعة في وزارة التربية أن شهادات نتائج الثانوية العامة 2021 في الكويت سوف تكون موجودة في المدارس من يوم الأحد، وعليه سوف يتمكن الجميع من معرفة نتيجة طلاب الثاني عشر في الكويت مساء يوم السبت وقبل ظهور النتيجة في المدارس.

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هذا وتعتبر الشهادة الثانوية في الكويت واحدة من أهم الشهادات في مسيرة الطالب التعليمية، حيث أنها البوابة الرئيسية للحياة الجامعية، حيث يبحث الجميع عن تحقيق الطلاب في الكويت درجات مرتفعة لدخول أفضل الجامعات داخليًا أو خارجيًا.

التقديم في جامعة الكويت والبعثات بعد ظهور نتائج الثانوية العامة في الكويت

أعلنت وزارة التعليم العالي رسميًا عن موعد التسجيل في جامعة الكويت خلال الفترة الممتدة من 4 حتى 14 يوليو 2021 وبالطبع يأتي هذا بعد ظهور نتائج الطلاب 2021 ودرجات الثانوية العامة بالكويت والتي تظهر يوم السبت، كما أعلنت الوزارة عن نسب القبول في الجامعة وخطط البعثات للعام القادم.

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هذا وقد حددت وزارة التعليم العالي فترة التسجيل في البعثات الخارجية، حيث وفرت الوزارة للطالب حامل شهادة الثانوية العامة 8 رغبات بحد أقصى للبعثات الخارجية، كما أضافت دولة جديدة في تخصص قسم الأسنان وهي المملكة العربية السعودية، وأكدت أنه يجب على الطالب أن يسجل فقط في جهة واحدة من جامعة الكويت أو البعثات الداخلية أو البعثات الخارجية.

رابط نتائج الثانوية العامة في الكويت 2021

هذا وتوفر وزارة التربية النتيجة على موقعها الرسمي للنتائج، حيث يتمكن الطالب أو ولي الأمر من معرفة النتيجة عن طريق الرقم المدني أو رقم الجلوس، هذا وقد حرصت دولة الكويت هذا العام على استكمال العام الدراسي وأن تتم لاختبارت كالمعتاد ورقيًا، وهذا وقد نجحت وزارة التربية في تحقيقه وتنفيذه على الرغم من التحديات الصحية الكبيرة التي يمر بها العالم، رابط نتائج الثانوية العامة الكويت 2021 هو:

http://app.moe.edu.kw/resultcloud/#

مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق جميع الطلاب.