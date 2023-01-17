نتائج الثانوية العامة الكويت 2023/2022.. رابط المربع الإلكتروني لمعرفة أسماء الناجحين

تُعلن وزارة التربية بعد قليل، عن أسماء الناجحين في الصف الثاني عشر لللفصل الدراسي الأول من العام الحالي 2023/2022، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير رابط نتائج الثانوية العامة 2023 في الكويت وموقع نتائج الطلاب (المربع الإلكتروني)، هذا وقد أكد مصدر مطلع، أنه قد تم بالفعل نقل النتائج، من الكنترول إلى مقر الوزارة، وجاري رفع الدرجات على الموقع الرسمي للنتائج.

خطوات معرفة نتائج الثانوية العامة بالكويت 2023

لمعرفة أسماء الناجحين في الثانوية العامة بالكويت 2023 تذهب إلى رابط موقع وزارة التربية، من القائمة الرئيسية تجد “قائمة الطالب”، من تلك القائمة تختار “نتائج الطلبة”، بعدها تستعلم عن درجاتك عن طريق اللرقم المدني، كما توجد مواقع إخبارية كويتية تُقدم خدمة معرفة نتيجة الثاني عشر بالإسم، وهي مواقع مثل وقع الأنباء وموقع الراي.

رابط نتائج الثانوية العامة الكويت 2023

شهادة الثاني عشر هي الشهادة الأهم في مسيرة الطلاب، فهي البوابة الرئيسية، لمرحلة التعليم الجامعي في الكويت، البعض يبحث عن الدراسة في جامعة الكويت، والبعض الآخر يريد استكمال دراسته في جامعات أمريكا أو كندا أو بريطانيا وغيرها عن طريق الابتعاث الخارجي، رابط نتائج الثانوية العامة الكويت 2023 هو:

https://www.moe.edu.kw/

مع تمنياتنا بالنجاح لكل الطلاب في تلك المرحلة الدراسية الهامة.