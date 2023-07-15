نتائج الثانوية العامة فلسطين 2023 عبر رابط وزارة التربية والتعليم الفلسطينية mohe.gov.ps

يترقب طلاب فلسطين نتائج الثانوية العامة الدورة الأولى دورة الدكتور “محمد عواد”، 2023 بعد أن أعلنت الوزارة عن الانتهاء من كافة مراحل التصحيح والتدقيق للأوراق الامتحانية للطلاب، وهي الآن في طور المراجعات النهائية للدرجات قبل أن يتم توقيعها من السيد الدكتور وزير التربية والتعليم الفلسطيني مروان عوراتاني، ورفعها على الموقع الرسمي للوزارة خلال الساعات القادمة حتى يعلم الطلاب درجاتهم، ويبدأن في مرحلة التسجيل الجامعي للعام القادم.

وكان 87718 طالب وطالبة قد أدوا أمتحانات الشهادة الثانوية العامة، من يوم الأربعاء الموافق 2023/06/07 واستمرت حتى يوم 26 من نفس الشهر، وسط إجراءات أمنية مشددة لمنع الغش، وقالت الوزارة ألأن الامتحانات عقدت في 726 قاعة تم تجهيزها للطلاب، وينقسم الطلاب إلي 54635 في الفرع العلمي، 24538 طالب وطالبة في الفرع الأدبي، وباقي العدد موزع بين طلاب الفروع الشرعي والكفاءة المهنية وريادة الأعمال.

رابط الإستعلام عن نتائج الثانوية العامة فلسطين

الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم الفلسطينية mohe.gov.ps .

. من الصفحة الرئيسية أنقر على نتائج الثانوية العامة 2023.

سجل البيانات الشخصية المطلوبة للطالب وهي الاسم ورقم الجلوس.

أنقر على عرض النتيجة لتظهر تفاصيل النتيجة من درجات ونسب نجاح عامة.

وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

يشهد للوزارة نجاحها في إخراج العملية الامتحانية في أفضل صورة، وأهم عوامل النجاح هو الانخفاض الكبير في حالات الغش هذا العام بالمقارنة بالأعوام السابقة، بعد أن شددت الوزارة إجراءات التفتيش ومنع أي أجهزة خلوية مع الطلاب، والتي كانت تستخدم للغش بعد أن شددت الوزارة من العقوبات علي الطلاب الذي يثبت غشهم، والتي وصلت إلي اعتبار الطالب راسب إذا ثبت غشه.

موعد إعلان نتائج توجيهي فلسطين

كما ذكرنا في صدر المقال فأن النتائج جاهزة الآن للرفع على موقع الوزارة، بعد أن تم الانتهاء منت مراحل التصحيح ولكن الوزارة حتى كتابة سطور هذا المقال، لم تحدد موعد رسمي لرفع النتائج ولكن من المتوقع إعلانها خلال الساعات القادمة، ونحن نتابع موقع الوزارة الرسمي وفي حال تم ال|إعلان عن الموعد سنخبر قراءنا على الفور فتابعونا، كما أننا على استعداد لمساعدتكم في أستخراج النتائج قدر المستطاع.