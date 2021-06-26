نتائج الثانوية العامة في الكويت 2021 مجانًا عبر SMS زين.. تعرف على الرقم

تظهر نتائج الثانوية العامة في الكويت 2021 عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم السبت الموافق 26 يونيو 2021، حيث يُسدل الستار اليوم على موسم هام في مسيرة الطلاب في الكويت، وسوف تظهر النتيجة على موقع وزارة التربية للنتائج، هذا وتقدم شبكة زين الرائدة في الخدمات الرقمية خدمة معرفة نتيجة الثانوية العامة مجانًا عبر خدمة الرسائل النصية SMS وفي نفس توقيت ظهور النتيجة على موقع الوزارة.

رقم رسائل زين لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2021 الكويت

قالت شبكة زين في بيانها الرسمي الصادر منذ قليل، أن تلك الخدمة مجانية لكل عملاء شبكة زين من طلاب المرحلة الثانوية، حيث يرسل الطالب رسالة نصية SMS بها رقم الجلوس على رقم 99909، ويصله الرد على الفور بالنتيجة وبياناتها، وبالطبع ذلك عند ظهور النتيجة مساء اليوم، هذا ويُعلن الوزير على المضف عن تفاصيل نتائج الشهادة الثانوية مساء اليوم السبت على القناة الأولى الكويتية.